Grande Fratello Vip 2021, cinque addii a dicembre: ecco chi lascia

Grande Fratello Vip 2021 sconvolge i telespettatori per un motivo ben preciso. Cinque amati vipponi di Alfonso Signorini a dicembre stravolgeranno gli equilibri all’interno della casa più chiacchierata d’Italia! Salta fuori la clamorosa indiscrezione: abbandonano tutti. Ecco i dettagli inediti.

Il Grande Fratello Vip ancora prima che finiscano i giochi, cambia le carte in tavola! Questa volta però la news del giorno ha a che fare con degli addii che mai il pubblico a casa si sarebbe aspettato, il motivo? Abbandoneranno la casa senza essere fatti fuori dal televoto, a meno che… non accada prima! La fatidica data è saltata fuori, svelata tutta la verità sull’indiscrezione che sta letteralmente facendo impazzire i fan fedelissimi che non perdono un appuntamento. Come sarà la casa senza di loro?

I due appuntamenti settimanali del lunedì e del venerdì del Grande Fratello Vip lasciano letteralmente senza parole i fan. Questa edizione si sta rivelando la più anomala sotto molteplici punti di vista. Primo dettaglio che più tra tutti non passa inosservato, è quello inerente la presenza di litigi perenni che in molti casi bloccano l’evolversi della dinamiche alle quali sono da sempre abituati i telespettatori.

Testimonia ciò l‘ultima infuocata lite all’interno della casa più spiata d’Italia, la quale ha alterato i già precari equilibri delle relazioni tra i coinquilini più vip del momento.

Come se non bastassero già le news in arrivo, l’ultima è incredibile: si tratta di ben cinque addii! Il pubblico non può crederci, proprio perché riguarda i concorrenti più amati! Come faranno i telespettatori senza di loro? Perché quella data? Decisione top o flop?

Grande Fratello Vip: cinque inaspettate uscite di scena!

Se credi che il reality per eccellenza di canale 5 possa deluderti, ti sbagli di grosso! Il motivo? Non potrai mai pensare che le cose resteranno sempre le stesse, perché in ogni momento cambia tutto, specialmente dalla fatidica data. Meno male che oltre a notizie spiazzanti, c’è anche il tempo per i ritorni di fiamma! Manuel Bortuzzo sembra ripensarci su Lulù sconvolgendo tutti date le sue ultime parole in merito al rapporto con la compagna. Tra lo stupore e l’incredulità salta fuori la data inaspettata che a dicembre farà cambiare praticamente tutto!

La data che sta facendo impazzire tutti è il 13 dicembre: cosa accomuna i vipponi in questione? Innanzitutto, i nomi sono cinque: Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani, Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo.

Dove vanno? La verità è che per quanto vengano spiati costantemente ogni giorno, in realtà i fan conoscono ben poco sulla loro vita al di fuori della trasmissione. Tra gli impegni di ognuno, ci sono sicuramente quelli lavorativi e di cuore.

Infatti, salta subito all’occhio il lavoro da imprenditore di Gian, o ancora gli allenamenti di Manuel e Aldo, o gli stessi affari di cuore di Francesca e il suo bel moroso rimasti per aria, ma anche Katia e il suo amato cucciolo Ciuffy!

Insomma, ognuno avrebbe un motivo ben preciso per andare via, ma non è tra quelli elencati. La motivazione ha a che fare con questioni contrattuali! Infatti, ciò che hanno in comune è proprio il fatto che in quella data a tutti e cinque scadrà il contratto! Ma c’è di più.

Molti di loro hanno rivelato qualcosa di personale. La stessa cantante lirica infatti, ha dichiarato che qualora decidessero di prolungare la durata del programma, non sarà sua intenzione rimanere ad oltranza, perché non era nei piani contrattuali! Penseranno lo stesso se all’interno della casa ci saranno delle situazioni future interessanti?

Staremo a vedere, non perdiamo gli appuntamenti con i vipponi!