Scegli uno dei simboli e scopri chi sei veramente con questo divertente test

Ognuno di noi ha delle preferenze verso alcune cose che amiamo nella vita. I vestiti, l’arredamento, acconciature, accessori e anche la musica.

Le nostre preferenze sono il risultato delle nostre scelte.

Non è sorprendente quindi che una persona estrosa e creativa prediliga colori e forme coerenti con il suo personaggio.

Infatti, le nostre scelte definiscono la nostra personalità.

Scopriamo come funziona il test dei simboli

Test dei simboli: scegline uno e ti dirò chi sei veramente

In questo test dei simboli ti proponiamo 6 opzioni. Tu dovrai scegliere in modo istintivo quello che ti dà più vibrazioni.

Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Iniziamo il divertimento!

1) Compassionevole

Tu ami stare a contatto con i sentimenti che provano gli altri. Sei spirituale e compassionevole.

Ami fare escursioni, i buon libri e il tè caldo. Ti piacciono anche i gatti e i cani.

Tu vivi continuamente valutando le tue responsabilità. Sei fedele all’onestà e al duro lavoro, solo che delle volte rimani bloccato dai tuoi obblighi senza che te ne rendi conto.

Le persone sanno che possono fidarsi di te, della tua personalità, empatia e compassione.

Sei anche una persona che ha un sacco di storie interessanti da raccontare.

2) Divertimento

Tu sei l’anima della festa. La gente ti ama proprio per il tuo essere spontanea e delirante.

Quando esci, fai sempre le ore piccole.

Sei una persona molto socievole, ma provi comunque del nervosismo quando ti presentano nuove persone.

Ami stare insieme ai tuoi cari, vuoi divertirti sempre e hai il dono di far ridere chiunque ti si sieda accanto.

Il tuo entusiasmo è illimitato e il tuo essere spontaneo è una caratteristica che ti rende diverso dagli altri.

La tua indole suscita sia ammirazione che invidia. Proprio perché è sempre divertente stare intorno a te potrebbe far vacillare qualcuno e non sentirsi ascoltato.

3) Profondo

La tua scelta rivela che sei una persona molto profonda che ha opinioni forti sulla politica e società.

Ami la musica a tutto volume e non sei proprio il tipo che rimane fermo immobile quando va ad un concerto.

Sei una persona sincera e solidale e ti comporti con i tuoi amici come se fosse la tua famiglia.

Consideri la tua vita come un dono e vuoi ottenere il massimo. Esplori tutte le possibili possibilità e vai molto orgoglioso dei tuoi risultati e successi.

Sei una persona espressiva quando si tratta di parlare dei proprio dolori e felicità con amici e famiglia.

Il tuo atteggiamento rispetto alla vita è molto salutare: vedi sempre il bicchiere mezzo pieno.

Tu sai anche perdonare senza portare rancore.

4) Felice

Ami il clima caldo che ti permette di passare il tempo in spiaggia a divertirti con gli amici.

Sai proprio come rilassarti e stare nella calma, anche se sei protagonista di situazioni più tese.

Alle persona piace passare il proprio tempo con te, perché sei allegro e caloroso.

In effetti, il tuo obbiettivo è adornare la vita e ti impegni a fare ciò anche con le vite degli altri.

Cerchi di seguire le regole anche quando miri ai tuoi obbiettivi più importanti.

5) Tranquillo

Sei una persona calma e con la mentalità aperta. Ciò ti rende una persona molto accomodante.

Hai un grande senso dello stile, non solo per quello che riguarda la moda, ma anche nell’arredamento.

Sei una persona indipendente per natura, vivi la vita come ne hai voglia e ti fidi del tuo istinto.

Sei un pilastro per la tua famiglia che sostiene in ogni situazione. Sei certo che realizzerai i tuoi sogni, perché hai già tracciato un percorso chiaro per raggiungere i tuoi obbiettivi.

6) Razionale

Se hai fatto questa scelta significa che sei una persona razionale e concreta. Gli altri vogliono sempre sapere la tua opinione e i tuoi consigli, perché rifletti molto prima di parlare.

Sei una persona bilanciata.

Hai delle grandi idee che scorrono nella tua testa. Preferisci stare da solo a creare nuove teorie e opinioni.

Sei anche un po’ introverso e riservato e proprio per questo trovi più facile andare d’accordo con persone che la pensano come te.

Se pensi che la tua idea sia giusta, la difendi anche se ti trovi tutti contro