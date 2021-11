“Stavo per morire”: la confessione choc della gieffina. Poi la rinascita

La confessione della concorrente del Grande Fratello Vip, lascia i fedelissimi telespettatori senza parole. Il motivo? Stava letteralmente per morire! Le difficoltà e la ripresa raccontate tutte d’un fiato, danno una lezione importante, e fanno ricordare quanto siano importanti le piccole cose. Ecco la verità del dramma.

In tema di rivelazioni, senza dubbio la confessione che più tra tutte nessuno si sarebbe aspettato, è stata la sua! Sempre tenace, coerente e forte, non ha mai minimamente fatto pensare ad un evento tragico del genere, soprattutto così recente. Poco prima dell’ingresso nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia, il Grande Fratello Vip, ha scoperto tutto e ha dovuto affrontare l’imminente dramma. Tra lacrime a parole toccanti, ecco come è riuscita a superare tutto.

La confessione è davvero molto intima e toccante, ma ciò che più sconvolge i telespettatori che da casa non perdono un solo appuntamento con i beniamini preferiti, è il fatto che le parole e la verità sono del tutto inaspettate.

Di recente, la trasmissione è stata contraddistinta da una lite di fuoco che ha incendiato gli animi, rendendo per l’ennesima volta il Grande Fratello Vip un reality pronto a scoppiare da un momento all’altro!

Si ha a che fare con storie vere e con eventi della vita che hanno fatto soffrire i concorrenti. Ecco perché la gieffina si lascia andare ad una confessione che potrebbe essere utile anche per altre persone, la cui tematica è molto delicata.

Confessione gieffina, ecco tutta la verità sul dramma!

Essere empatici e non giudicare è importantissimo in qualsiasi rapporto umano, soprattutto nei casi in cui si sono affrontate grandi difficoltà. Di recente, gli sconvolgimenti non sono stati pochi. A prova di ciò è accaduto che un altro amato concorrente ha rivelato una triste verità del suo passato, rendendo i telespettatori più vicini alla sua storia. Nessuno avrebbe mai immaginato un dolore del genere, perché dall’esterno tutto sembra rose e fiori, ma la realtà è molto più dura. Ecco perché la gieffina decide di rivelare l’impensabile, specialmente dopo le critiche ricevute.

Si tratta della criticata quanto amata Miriana Trevisan! Nota per il suo flirt finito male con il figlio di Patrizia Mirigliani, il controverso Nicola Pisu, ha delle novità che fanno parte di un passato non così tanto lontano.

La gieffina racconta che pochi mesi prima di entrare al Grande Fratello Vip, se non avesse fatto ricorso all’operazione chirurgica e al dovuto riposo, sarebbe morta! La malattia che l’ha colpita è pericolosa e silenziosa, meno male che se ne è resa conto in tempo.

Fondamentale è stato avere al proprio fianco l’affetto dei cari, che l’hanno sostenuta durante questo terribile momento. L’operazione che ha dovuto subire è stata invasiva e difficile da affrontare, ma ce l’ha fatta, ed è pronta a testimoniare quanto sia importante controllarsi e prendersi cura di sé.

Per la malattia che l’ha colpita le hanno dovuto asportare l’utero. E’ chiaro che si tratta di un intervento delicato e non facile da gestire e superare, ma la gieffina ha affrontato tutto e muso duro. Proprio per questo all’interno della casa ha più volte parlato di una rinascita.

E’ rinata a tutti gli effetti, perché le cure mediche le hanno dato nuova vita e speranza, e le hanno permesso di abbracciare il figlio e i suoi cari. Se pensa a qualche mese fa nel periodo di convalescenza, non avrebbe mai immaginato al momento di trovarsi sul piccolo schermo a raccontare la sua storia.