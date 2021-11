Miriana Trevisan scarica Nicola Pisu? Le parole gelano tutti

By

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembravano essere fatti l’uno per l’altra in seguito al confronto con la madre del gieffino, Patrizia Mirigliani. Tutti i drammi sembravano essere un brutto ricordo, ma i fatti hanno cambiato le carte in tavola.

Miriana è una donna matura e sicura di sé, Nicola è un giovane che ha molto a cuore la gieffina, perché ne è profondamente innamorato. Tra i due era tornato il sereno, perché tutti i dubbi e le perplessità erano stati finalmente accantonati. Niente però è andato come sperato, tornano le nuvole ed entra in scena una tempesta improvvisa: Miriana ha deciso inaspettatamente di darci un taglio? Ecco l’accaduto.

Miriana e Nicola sono molto apprezzati dal pubblico a casa. Entrambi hanno conquistato i telespettatori con le loro storie avvincenti. Lui ha un passato di dipendenze difficili da gestire, infatti è stato denunciato dalla propria madre, mentre lei è una showgirl ma anche una mamma con tante responsabilità.

La situazione cambia, proprio dopo le parole dell’ex di Miriana a causa della loro notte di passione? La situazione è complicata proprio dai soggetti che si trovano all’esterno della casa, ma non è questo il vero motivo.

Che sia un addio? Ecco tutti i retroscena che fanno presagire il peggio per questa coppia molto amata dal pubblico a casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bomba al Grande Fratello Vip: spunta il nome che gela tutti

Miriana e Nicola, ecco la verità dei fatti!

Le confessioni non mancano, anche perché ci sono sempre più novità da non perdere! L’ultima amara rivelazione è quella fatta dalla gieffina più matura che racconta il dramma d’amore che l’ha fortemente turbata. Insomma, non finiscono mai le polemiche e i turbamenti, i quali sconvolgono il pubblico a casa sempre di più, specialmente quando si tratta dei concorrenti preferiti! Ecco la verità dell’addio più sofferto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 2021, doppia bomba per Signorini: chi potrebbe entrare in casa

E’ un addio definitivo o un arrivederci? E’ un po’ difficile evitarsi quando si è dei coinquilini 24 ore su 24, ma che aspettarsi dai concorrenti che hanno fatto del loro amore la fonte della loro felicità, ma al tempo stesso del loro tormento?

Miriana è sempre stata chiara nelle parole, ma non nei fatti. Prima vuole starsene alla larga perché non si fida, poi cade tra le sua braccia. Poi, proprio quando tutto stava andando bene, torna su suoi passi dicendo a Nicola che è stato troppo assente nei suoi confronti, specialmente dopo gli avvenimenti di grave entità in casa!

Si riferisce alle discussioni dovute alle ultime nomination, lo avrebbe voluto più accanto dopo che è stata criticata, soprattutto perché è stato proprio quando lui aveva più di bisogno che lei c’è stata!

Non c’entra solo il “gioco”, lei sostiene che è anche importante stare vicini l’uno all’altra, senza doverlo chiedere. Nello specifico, la gieffina non può accettare il suo continuo giustificarsi, perché il giovane assume un atteggiamento troppo immaturo per la sua visione. Che questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?