Ivana Bertonelli, mamma Francesca Fialdini: assolutamente identiche

Ivana Bertonelli è la mandre di Francesca Fialdini, nota conduttrice della Rai. Il legame fra loro è molto solido, così come la loro incredibile somiglianza

Bella e brava. Ritornello banale, ma è giusto utilizzarlo per Francesca Fialdini, volto ormai noto di Rai1 con i suoi appuntamenti domenicali. La sua trasmissione “Da noi… a ruota libera” va in onda subito dopo la storica “Domenica In” di Mara Venier, e a qualcuno piace pensare che un giorno possa essere proprio lei l’erede della “zia”, che lascerà la conduzione a fine stagione.

Una carriera in perenne ascesa, dove attualmente la giovane conduttrice dimostra di essere a suo agio e di poter tenere saldamente in mano le redini di una trasmissione importante. Pochi, però, conoscono la sua vita privata. E’ sicuro che Francesca è molto impegnata nel sociale, a partire dalla sa Massa, dove è nata.

E forse non tutti l’hanno vista assieme alla mamma, la dolce signora Ivana Bertonelli. Poche foto le ritraggono insieme, ma la somiglianza è impressionante. A quanto pare anche dal punto di vista caratteriale. C’è un bel rapporto tra madre e figlia, come testimoniato da vari post su Instagram che descrivono alcuni momenti di quotidianità.

Francesca tiene molto alla mamma, che si mostra poco sotto i riflettori essendo una persona sicuramente riservata. Quello che colpisce è il grande impegno nel sociale di Francesca, che lei avrebbe ereditato proprio dalla madre, che le ha insegnato questi importanti valori. Un affiatamento “familiare” molto importante, con un legame indissolubile coltivato con tanta dolcezza. E intanto domenica Francesca tornerà in diretta col suo programma “Da noi… a Ruota libera”, come di consueto alle ore 17.

«Questi ragazzini usano il loro corpo per dire: non ho fame di cibo, ma d’amore. Non vedete che sto soffrendo? Che cosa aspettate a darmi una mano?»@francifialdini ➡️#RadiocorriereTv https://t.co/h4UvUu1E8n#FameDAmore il lunedì in 2^ serata @RaiTre pic.twitter.com/stkwwtsd0Q

— RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) May 17, 2020