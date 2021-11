Mara Venier, incidente e paura in diretta a Domenica In: ecco come sta

Incidente in diretta a Domenica In per Mara Venier sostituita per qualche minuto da Pierpaolo Pretelli: ecco come sta e cos’è successo.

Piccolo incidente in diretta a Domenica In per Mara Venier. Rientrati dalla pubblicità, Pierpaolo Pretelli ha preso le redini della trasmissione di Raiuno dopo il ritorno in studio dalla pubblicità. Nulla di grave, fortunatamente, per Mara Venier che poi è tornata in studio riprendendo la conduzione di Domenica In con l’intervista a Memo Remigi.

Domenica In e Mara Venier hanno così regalato un colpo di scena al pubblico e allo stesso Pierpaolo Pretelli che si è improvvisamente ritrovato alla conduzione della trasmissione. Fortunatamente, nulla di grave per la Venier che ha così rassicurato tutti i fans.

Incidente in diretta per Domenica In: “Sono caduta”

Con Pierpaolo Pretelli a fare da assistente a Mara Venier, è stata così trasmessa la clip di presentazione dell’ospite successivo. Mara Venier è così apparsa seduta in poltrona, con la gamba distesa e il ghiaccio sulla fronte.

“Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sò caduta di faccia con gli occhiali. L’unica cosa non mi sento di continuare, però sto bene. Va avanti Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare”, ha spiegato la conduttrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Giampiero Galeazzi è morto: l’addio struggente di Mara Venier

La conduttrice ha così intervistato Memo Remigi, protagonista di Ballando con le stelle 2021. Zia Mara ha portato avanti la trasmissione chiamando in studio anche l’attore Giuseppe Zeno. Visibilmente provata, però, ha annunciato la chiusura in anticipo della puntata di Domenica In.

“C’ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l’intervista, datemi uno sgabello. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti”.

Poi, però, la fatica si fa sentire. “Non ce la faccio a continuare. chiuderemo prima, scusami Giuseppe”, ha detto la venier scusandosi con Zeno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>“Stavo per morire”: la confessione choc della gieffina. Poi la rinascita

“Io non mollo. Me devono abbattere!” Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

Forza Mara 💪🏻#DomenicaIn #prelemi pic.twitter.com/sYFHjLhMTG — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 21, 2021

Su Twitter, i fans si sono immediatamente preoccupati per lei. “Povera Mara”, scrive qualcuno. “Che grande professionista Mara Venier, facciamo anche i complimenti a Pierpaolo Pretelli che ha gestito molto bene la situazione”, aggiunge un altro.