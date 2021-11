Maria De Filippi perde le staffe in diretta ad Amic: la conduttrice si lascia andare ad un durissimo sfogo nei confronti di due allievi.

Come ogni domenica, su canale 5, è andato in onda il pomeridiano di Amici 2021. La puntata di oggi si è aperta con Maria De Filippi che è entrata in studio con una torta per festeggiare il compleanno di Alessandra Celentano. Spazio, poi, alle esibizioni degli allievi. Il momento clou è arrivato con la gara delle cover tra i cantanti giudicata dai professori. LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, ha dato vita alla solita discussione tra Rudy Zerbi, professore di LDA, e Anna Pettinelli che non lo considera un talento all’altezza degli altri allievi della scuola.

LDA si è piazzato all’ultimo posto in classifica avendo ricevuto zero dalla Pettinelli. Toccherà a lui, così, affrontare la sfida, ma Albe, considerando ingiusta la classifica finale, ha chiesto di poter fare la sfida al posto di LDA scatenando la dura reazione di Maria De Filippi.

Maria De Filippi sbotta in diretta ad Amici 2021: sfogo contro LDA e Albe

“Scusa se mi permetto Alberto, con tutta onestà. Tu puoi proporti per una sfida indipendentemente da Luca, perché non mi sembra si stia rifiutando di andare in sfida. Sta semplicemente dicendo che non gli sembra giusto. Quando tu dici ‘vado al posto di Luca’, lo metti in una condizione…”, ha detto la De Filippi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>E’ stato uno dei vincitori più amati di Amici: ecco com’è e cosa fa oggi

“Non capisco, tu vuoi andare in sfida e allora dici ‘vorrei andare in sfida’. Si può fare questa richiesta alla produzione. Ma mettere il tuo compagno nella situazione di sembrare che abbia paura di una sfida, io lo trovo non di difesa, ma di svilire una persona. Come dire ‘lui non è in grado, vado io’. Oltretutto con uno 0 dato dalla tua insegnante. Quindi stai dicendo che la tua insegnante sbaglia (Anna Pettinelli ndr), le stai dicendo in faccia ‘guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte e al posto di LDA vado io che la sostengo bene’”, ha aggiunto la conduttrice.

“E le palle nella vita dove le abbiamo? A casa?” MARIA NERISSIMA #Amici21 pic.twitter.com/NLkj2TMmca — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 21, 2021

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Amici 21, la verità viene a galla. Il cantante confessa: “Quando entri te lo dicono

“E tu te la fai fare da lui? E le p***e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida, ci vai!“, parlando direttamente con LDA.