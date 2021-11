Lulù Selassiè, i gesti d’amore per Manuel Bortuzzo al GF Vip

Nonostante il muro eretto da Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021, Lulù Selassiè non cancella i propri sentimenti per l’atleta.

Lulù Selassiè continua a fare gesti d’amore per Manuel Bortuzzo rispettando la distanza che lui ha chiesto. Dopo il brutto litigio che ha portato Manuel ad un durissimo sfogo alzando un muro che, per il momento, appare insuperabile, Lulù sta rispettando gli spazi dell’atleta salutandolo e parlando tranquillamente come fa con tutti. Tuttavia, pur senza valicare quel muro, riesce comunque a dimostrargli i propri sentimenti attraverso delle piccole attenzioni.

LuLù, insieme ad Aldo Montano, è una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che riesce a rendersi conto quando Manuel non sta bene e non nasconde la propria preoccupazione. E’ quanto accaduto nelle scorse ore quando, rendendosi conto del malessere di Manuel che continua ad avere dei piccoli fastidi in casa, ha ammesso di essere preoccupata per lui con le altre donne della casa.

Lulù Selassiè, le attenzioni per Manuel Bortuzzo: lui mantiene il punto al Grande Fratello Vip

Per tentare di ricucire il rapporto con Manuel Bortuzzo, Lulù ha cominciato scrivendogli una lettera.

«Caro Manu ti sto scrivendo perchè è importante tu capisca io non abbia fatto nulla per farti del male. Quando tu giri per la casa io ti seguo perché ti vedo come un angelo e ho paura tu possa volar via da me… dammi la possibilità di rispettarti. Voglio crescere insieme a te. Saprò farmi da parte quando lo vorrai», ha scritto Lulù. Parole che sono state particolarmente apprezzate da Manuel.

“Le voglio bene, figuriamoci se la odio o mi sta antipatica, assolutamente no. Dalla lettera che mi ha mandato mi ha anche fatto capire che ha compreso bene le cose e quello che è successo. Direi che ha anche valorizzato quello che ho fatto con e per lei. Quindi mi ha fatto piacere che mi abbia scritto. Dopo questa so che lei è in pace, così come io sto in pace e siamo sereni”, ha detto in confessionale.

Manuel, tuttavia, continua a far fatica ad avere un rapporto civile con Lulù rispondendole a monosillabi e parlandole solo se lei gli rivolge la parola. La Selassiè, invece, continua ad avere attenzioni nei suoi confronti.

Durante il pigiama party organizzato dal Grande Fratello che ha chiesto ai concorrenti di sistemare dei materassi nella sala dove potersi stendere per giocare, rendendosi conto che Manuel non avrebbe potuto farlo, ha sistemato il tutto in modo da poter permettere all’atleta di partecipare. Manuel però, pur apprezzando il pensiero che Lulù ha avuto nei suoi confronti, ha preferito non stendersi.

Jessica mostra a Manuel il doppio materasso che gli hanno preparato in caso volesse stendersi. Lui declina. Lulù si avvicina.

M: “Grazie ma sto bene qua”

L: “Grazie di che?!”

M: “Che ci hai pensato..”

L: “Figurati… va bene.”

😭❤️#gfvip pic.twitter.com/80CANZgA7z — BL (@rainbow20202020) November 20, 2021

Dopo aver aiutato Gianmaria, inoltre, a preparare il dolce per Francesca Cipriani a cui aveva mangiato un dolce di sua proprietà, Lulù ne ha preparato uno anche per Manuel che si è limitato a dirle un freddo “grazie”.

Lulù, dunque, continua a sperare in un ritorno di fiamma? Al momento, Manuel non sembra avere alcuna intenzione di riprendere un rapporto con Lulù.