Cicogna in arrivo per la coppia di Amici di Maria De Filippi: i fan sono al settimo cielo

Amici di Maria De Filippi è riiniziato e i concorrenti si stanno avvicinando sempre di più all’ambito serale.

Tra balli, canzoni, lacrime e tante risate, nello studio di Roma scoppiano anche tanti amori.

La coppia più bella del talent show sta aspettando la cicogna. I fan sono al settimo cielo per loro e uno dei due futuri genitori non perde tempo nel mandare frecciatine.

Vediamo di chi si tratta e l’arrivo della cicogna ad Amici

Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca aspettano l’arrivo della cicogna: il ballerino lancia una frecciatina

Raimondo Todaro è sulla cresta dell’onda: è divenuto Professore nella scuola di Amici e dalla scorsa estate è tornato tra le braccia della moglie e ballerina professionista Francesca Tocca.

I due si mollarono due anni fa con una rottura a sorpresa che ha fatto tanto chiacchierare i giornali.

Dopo che la coppia si separò, Francesca si legò all’ex allievo di Amici, Valentin Dumitru.

Questa relazione durò qualche mese e finì in malo modo, tanto che il ballerino di origine rumena ha lanciato continue frecciatine a Francesca e Raimondo quando sono tornati insieme.

Adesso, invece, ci pensa Tondaro a lanciare una stoccata a Valentin. Dopo aver subito per molti mesi, ora è pronto a dire quello che pensa durante una intervista per il settimanale Di Più.

“Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale” dice Raimondo e continua: “Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro“.

Quello che pensa il Professore di Amici è chiaro: il flirt tra Francesca Tocca e Valentin è stato tutto fumo e niente arrosto, niente di rilevante o importante.

Di sicuro, l’amore tra Raimondo e la ballerina è molto più forte.

I due, da quando sono tornati insieme, vivono sotto lo stesso tetto e sono felici e innamoratissimi.

Ad accompagnare il loro amore c’è anche Jasmine, loro figlia di otto anni che ha sempre sperato che i suoi genitori tornassero insieme e così è successo.

Il loro amore ritrovato potrebbe portare all’allargamento della famiglia, come ha rivelato Raimondo.

Lui e Francesca hanno iniziato a parlare e a sognare il ritorno di una cicogna: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio.”

Raimondo e Francesca ne hanno superate tante, ma ce l’hanno fatta. Todaro ha sempre ammesso di non aver dimenticato la Tocca e sperava che con l’aiuto di Jasmine riuscisse a farla rinnamorare di lui.

Francesca, invece, durante l’operazione di appendicite dell’ex marito, ha capito di non aver mai smesso di amarlo. Ogni giorno era con lui a tenergli la mano e a poco a poco gli occhi della coppia di Amici sono riiniziati a brillare