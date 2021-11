Il dramma di Katia Ricciarelli: il racconto struggente

Katia Ricciarelli è una cantante lirica con un passato glorioso in fattore di carriera. Talentuosa, elegante e spontanea, è un’artista d’altri tempi. La star ha rivelato qualcosa che però si allontana da questo mondo dello spettacolo, fatto di lustrini e canzoni. Ecco l’amara rivelazione fatta ai fan.

Katia Ricciarelli un nome e una garanzia! La vippona di Alfonso Signorini, sta letteralmente conquistando i telespettatori! A suon di note e racconti del passato, ha portato una marcia in più all’interno della casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello Vip sta dimostrando di avere un gran carattere, ma anche tanta sensibilità. Quest’ultima è una caratteristica a volte scontata, ma che nel suo caso ha un valore aggiunto: l’esperienza. Con l’intenzione di dare consigli ai più giovani, racconta un evento triste.

Katia Ricciarelli è una donna d’altri tempi con delle sfumature di modernità. Rispetto ad altri giovani all’interno della casa, riesce a dare quel qualcosa in più quando si tratta di freschezza e spontaneità, di cui ne è davvero maestra. Sono diversi gli episodi nei quali cerca di dare una lezione ai compagni, senza mancare di perspicacia e spirito critico.

Insomma, con la star lirica per eccellenza non si scherza! La stessa proprio per questo suo modo di fare ha fatto una dichiarazione sconvolgente che cambia tutto! Chi l’avrebbe mai detto che sarebbero state queste le sue parole nei confronti della compagna?

Tra una rivelazione e l’altra però, l’ultimo appuntamento ha rivelato un retroscena della sua vita molto toccante. Ecco la cantante lirica senza censure e filtri.

Katia Ricciarelli, confessione struggente: verità dramma

La gieffina non nasconde nulla, anzi è nota per il suo essere diretta, e nel non riuscire a nascondere le antipatie. Proprio per questo, si è scatenata una guerra tra lei e un’altra concorrente, alterando non di poco i già precari equilibri all’interno della casa. Niente paura, perché Katia ha tutto sotto controllo, ma anche per lei i ricordi riaffiorano dal passato. Si lascia andare ad una struggente confessione che mette l’amaro in bocca e non fa trattenere le lacrime.

Tutto inizia con delle foto mostrate dal conduttore, Alfonso Signorini, alla concorrente che ignara di tutto, sta al gioco. Non è minimamente a conoscenza di ciò che vedrà, ma affronta di petto la sorpresa.

Si tratta di stralci di passato intimi e personali, che mettono in luce la vita della star sotto un altro punto di vista. Probabilmente si è abituati a vederla tutta d’un pezzo, ma dietro la corazza c’è un grande cuore che ha sofferto.

Da piccola non navigava nell’oro, e racconta che la madre faceva di tutto per garantirle un futuro. La donna si recava di casa in casa per fare le pulizie, e non far mancare niente alla propria famiglia. La Ricciarelli avrebbe fatto qualsiasi cosa per ripagarla del bene che le ha dato, infatti le ha fatto persino costruire un Castello a Spoleto.

Tra le parole, ricorda il momento drammatico di quando la mamma è andata via.

Dopo anni di gavetta, è sbocciata nel mondo della musica lirica, che ha potuto vivere grazie al sostegno e ai sacrifici della mamma. Durante un concerto a Mantova nel ’91, sente un improvviso bisogno di sentirla, abbandona tutto dopo aver cantato Aria, il brano preferito della madre, e si reca da lei, ma la trova incosciente.

In stato di coma si era aggravata, non ha potuto dirle addio. Ha dichiarato che nonostante il volerla tenere per sempre con sé, ha dovuto lasciarla andare libera, la vita doveva spegnersi e fare il suo corso, per vedere ancora una volta stampato sul viso, il suo sorriso.