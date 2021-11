Le formiche sono senza dubbio tra gli esseri viventi più laboriosi che esistano, ma non per questo meno fastidiosi se li hai in casa! Si prendono cura del loro formicaio, e tu della tua casa lo fai? Ecco i segreti infallibili per scacciarle senza trovarsele tra il cibo e altre aree più ostiche.

Le formiche sono piccole e silenziose, infatti molte volte ti accorgi di averle per casa, soltanto quando è troppo tardi. Ti sale il panico quando le vedi tutte camminare in fila in direzione di mollichine prelibate, o peggio in punti della casa che devono essere assolutamente igienizzati, tipo il bagno! Non temere, perché c’è una soluzione a tutto, pure per le formiche. Credi che per quanto siano piccine allora sia impossibile scovarle tutte? Ecco come ti stupirò: ho la guida perfetta che fa al caso tuo!

Le formiche sono definite degli “insetti sociali”. La terminologia indica la loro capacità di lavorare in gruppo, proprio come le api. Diversi sono i sociologi che hanno tenuto in considerazione la loro collaborazione e il comportamento, rappresentando anche il formicaio come il funzionamento del cervello umano!

Tra gli studi e le chicche sociologiche, quello che è certo è che averle in casa non va bene, devono stare a contatto con la natura! Ecco perché ho il metodo per eliminarle.

In ausilio alle consuete pulizie domestiche, puoi aggiungere ai segreti che ti svelerò, i formidabili trucchi della nonna per avere una casa impeccabile! Vedrai che non sbaglierai un colpo, ma devi prendere degli accorgimenti fondamentali per fare tutto in modo rapido e senza perdite di tempo.

Che aspetti? Rimboccati le maniche e armati di pazienza, non ti ci vorrà molto, ma sicuramente non può mancare la buona volontà.

Formiche in casa? Nessun problema con questi segreti!

Il primo consiglio da afferrare è proprio quello di pulire le aree in cui si concentrano maggiori quantità di cibo, il frigo! Proprio perché liquidi e molliche potrebbero disfarsi al suo interno, ovviamente non intenzionalmente, dovresti farne l’adeguata manutenzione. Ci sono dei trucchetti per avere un frigorifero splendente, e già con questa mossa hai una marcia in più per scacciarle, ma è qui che arriva il bello. Perché allontanarle del tutto è possibile, ma con dei segreti naturali!

Se credi di dover spendere soldi oppure recarti chissà in quale negozio specializzato, ti stai sbagliando di grosso! Il motivo? Ti servono prodotti economici e comuni, dopo averli provati vedrai che risultato.

Armati di un comodo spruzzino e crea un mix efficiente per allontanarle. Il segreto è colpire il senso che le infastidisce maggiormente, l’olfatto! Sono attratte dal cibo proprio grazie al questa loro facoltà così sviluppata, di conseguenza se ci saranno odori disturbanti andranno via.

Crea un mix di erbe aromatiche, ad esempio sporca con un po’ di bicarbonato di sodio foglie di menta, peperoncino, chiodi di garofano e cannella. Non solo avrai parte della casa che profuma delle spezie preferite che utilizzi in cucina, ma anche ogni formica se la darà a gambe levate.

Se vuoi optare per qualcosa di più pratico, ma sempre naturale, passa su piastrelle e pavimenti un panno imbevuto di aceto di vino bianco e succo di limone. Al sol sentire l’odore si infastidiranno, e la tua casa sarà pulita e igienizzata.

Infine, ma non meno importante, puoi scegliere di utilizzare degli oli essenziali che profumano efficacemente le tue stanze. Bisogna metterle insieme all’aceto di vino e il succo di limone in un panno, o anche soltanto in un batuffolo di cotone, e passa tutto nelle aree del loro tragitto.

Prediligi fragranze che riprendono le erbe aromatiche sopra menzionate, come la menta piperita o la citronella. In questo modo, non solo avrai un’abitazione a prova di formiche, questa profumerà come mai!