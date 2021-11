“Le piante sono il mio incubo”: la più grande paura dell’attrice

Avete mai sentito dire che le piante sono il peggior nemico per una persona? Da non crederci, ma lo sono per un’attrice molto amata ed apprezzata dal pubblico mondiale! Ecco di chi si tratta, soprattutto che tipo di mania la affligge.

Le piante di qualsiasi tipologia sono il suo più grande incubo! Non si tratta soltanto delle pericolosissime piante carnivore, oppure di altre velenose, perché è chiaro che di quelle tutti avremmo paura. Ma si tratta di un terrore irrefrenabile verso qualsiasi tipologia di arbusto, erba e vegetale! E’ assurdo perché proprio questo essere vivente di norma è visto come il più innocuo, mentre per l’attrice sono pari a mostri assetati di sangue.

Le piante possono essere il più grande incubo per un individuo! Si tratta al 100% di una fobia che ha il nome di botanofobia, per cui non importa il colore, tipo, grandezza o forma amichevole del vegetale in questione, questo sarà fonte di terrore! E’ incredibile, dato che dovrebbero essere queste forme di vita così pacifiche ad avere paura dell’uomo che con l’inquinamento le sta danneggiando insieme a tutta la natura.

L’attrice in questione non è l’unica ad avere una strana fobia, c’è anche una famosa attrice che ripete sempre lo stesso rituale per non morire, incredibile rivelazione, ma non è l’unica che esorcizza la paura per scacciarla via.

Tra le curiosità non può non venire fuori il suo nome, anche perché è una maestra dell’orrore! Il terrore è scaturito da un motivo ben preciso.

Le piante sono la più grande paura dell’attrice!

Certamente ne esistono a bizzeffe di paure assurde, molte dovute da traumi dal passato, ma anche semplicemente perché spaventano! C’è chi invece ha vizi che disgustano, come il caso dell’attrice di Hollywood affetta da picacismo, da non credere al fatto che consuma insetti persino crudi. Insomma, ognuno ha le sue e le motivazioni ti sconvolgeranno!

Si tratta proprio di Christina Ricci, meglio conosciuta come Mercoledì Addams! Ancora l’abbiamo vista in diverse pellicole di successo, come Casper, Il mistero di Sleepy Hollow, e tanti altri.

Insomma, chi avrebbe mai potuto credere che l’attrice che ha sempre incantato con il suo fare lugubre i telespettatori interpretando un personaggi così cupi, potesse avere paura di innocue piante?

Da cosa è scaturita? Molte volte le paure scattano all’inconscio, come se fossero state sepolte lì per un po’, ma prima o poi saltano fuori. Nel suo caso, il motivo lo ha spiegato.

E’ proprio la funzionalità che hanno questi esseri viventi che la terrorizza. Le piante danno e prendono ossigeno, cedendo anidride carbonica, e di conseguenza ha paura che possano lasciarla senza fiato rubando tutto l’ossigeno dell’atmosfera!

Ovviamente è una situazione al limite dell’assurdo, dato che per accadere una cosa simile dovrebbe realizzarsi una catastrofe da film, come un virus che faccia diventare letali le piante, ma è comunque una condizione che le fa del male.

Le reca un dolore tale da causarle stress psicologico e fisico, come mal di testa e nausee. Insomma, ognuno ha la sua paura inaspettata, da non crederci!