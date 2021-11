Uomini e Donne puntata 29/11/21, il cavaliere abbandona, Gianni e Tina sbottano

A Uomini e Donne il cavaliere ha deciso di lasciare il Trono Over scatenando la reazione inaspettata di Gianni e Tina.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca. La puntata si apre subito con il Trono Classico e al centro dello studio c’è Andrea Nicole, che è uscita con entrambi i suoi corteggiatori.

Sia con Alessandro sia con Ciprian, c’è stato un bacio, ma il primo le ha organizzato una sorpresa che l’ha commossa coinvolgendo la mamma di lei. Nonostante il bellissimo gesto, tutti sono convinti che lei alla fine sceglierà l’altro corteggiatore ma non credono che lui sia così preso. In quanto, anche l’altra tronista Roberta, lo si accusa di essere finto. In particolar modo quando lui ammette di sentire delle mancanze da parte sua. Considerazione che tutti trovano alquanto improbabile, visto lo spiccato interesse di lei. Ma attenzione perchè la puntata di oggi non finisce di certo qui.

Marcello lascia Uomini e Donne: Tina e Gianni insinuano il dubbio

La puntata prosegue con Biagio che sta conoscendo una nuova dama: Bernarda. Il suo nome ha scatenato doppi sensi e ilarità da parte di Tina Cipollari, soprattutto quando lui ha raccontato che si sono baciati e hanno dormito insieme , ma che oltre a quello non è successo nulla di fisico.

Nessuno crede nella buona fede del cavaliere e sono convinti che tra qualche puntata troverà un pretesto banale per mollarla, ma la puntata non si ferma qui perché arriva il colpo di scena di cui nessuno si aspettava.

Marcello, dopo la discussione con Armando nella scorsa puntata, entra in studio elegantissimo più che mai. Tant’è che Gianni Sperti ironizza parlando di un’ipotetica scelta. Non sa in realtà che le sue parole si avvicinano molto alla realtà dei fatti. In quanto il cavaliere annuncia di voler abbandonare il programma.

A lavoro ha incontrato una cliente di cui si è invaghito e dopo essersi scambiato i numeri per fini professionali, le ha chiesto di uscire e lei ha accettato. Da lì ha compreso la forte attrazione che li unisce e per questo motivo sceglie di voler frequentare soltanto lei al di fuori del programma.

Maria appoggia la sua scelta, ma gli opinionisti iniziano a sospettare che Armando avesse sempre avuto ragione sul suo conto. In quanto il tutto gli appare una strana coincidenza, ma la padrona di casa rivela che non c’è nulla di strano e che la redazione era a conoscenza di tutto da 2 settimane ed ha apprezzato la sua correttezza nel tenerli sempre aggiornati, ma Gianni e Tina non credono alle sue parole.