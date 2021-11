GF Vip daytime 29/11/21, intrighi e passioni nella Casa: la verità viene a galla

Al GF Vip la verità è finalmente venuta a galla. Tutti gli intrighi e le passioni tenute sotto banco ora sono di dominio pubblico.

Il daytime del GF Vip è pronto a dare inizia a questa nuova settimana con un appuntamento più speciale che mai. Questa sera, come i telespettatori più attenti sapranno bene, c’è la diretta su canale 5 e per questo motivo c’è un daytime tutto speciale per l’occasione.

Durante la prima parte, la produzione ha deciso di mostrare le dinamiche tra i concorrenti, nella seconda ci sarà il padrone di casa Alfonso Signorini, in collegamento dallo studio di Roma, pronto ad anticipare ai suoi fedeli telespettatori che cosa spetta loro questa sera. Partiamo però da costa sta accadendo in queste ore, in quanto Manila Nazzaro è convinta di essere stata vittima di un “complotto” da parte delle tre sorelle Selassiè che l’hanno votata, ma loro smentiscono di essersi messe d’accordo.

L’ex Miss Italia è convinta che loro si siano messe d’accordo, scatenando l’ira degli altri concorrenti che ora chiedono di voler giocare tutti a carte scoperte, visto che il gioco sembra essere entrato nel pieno della propria strategia, ma attenzione perché il daytime del GF Vip non è di certo finito qui.

Alex e Soleil si baciano al GF Vip e scatenano la furia di Delia

Lucrezia Selassiè non ha affatto reagito bene di fronte ai voti nomination, accusando gli altri di essere stati ingiusti nei suoi confronti in quanto lei non avrebbe un fan base solido a differenza dei suoi colleghi. Katia Ricciarelli ha trovato il suo sfogo non solo fuori luogo ma anche patetico. Soleil Sorge ha provato a consolarla per poi affilare le unghie contro Miriana Trevisan per una spazzola.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha trovato maleducato e cattivo il modo in cui la Sorge si è rivolta a lei. Soleil, a sua volta, l’accusa di essere falso in quanto avrebbe avuto questa reazione un’ora dopo il suo attacco. “Lei è prepotente e quando vede una persona indebolita, lei le da il carico da 12″ si è sfogata la Trevisan.

Le dinamiche non finiscono di certo qui. I concorrenti hanno portato in scena la Turandot e c’è stato il famoso bacio tra Soleil ed Alex. I loro compagni di viaggio sono convinti che tra loro ci sia stata più di una scena da copione. Tant’è che Alfonso Signorini ha annunciato che ovviamente stasera si parlerà di questo durante il corso della diretta. Anche perché Delia non ha affatto reagito bene.

Spazio anche a Lulù, che stasera potrebbe dire addio a Manuel Bortuzzo qualora dovesse uscire al televoto. Questa serata sarà ricca di colpi di scena, in quanto entrerà Valeria Marini in coppia con un altro vippone misterioso e ritornerà, ma in veste di ospite, anche patrizia De Blanck.