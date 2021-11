Grave lutto nella moda: muore a soli 41 anni, vip sotto shock

Lutto inaspettato per il protagonista più amato dalle star di tutto il mondo. Il suo nome dai risvolti internazionali è stato fonte di ispirazione per tanti, ma soprattutto si tratta di un Artista che ha saputo valorizzare i marchi con i quali ha lavorato, dimostrando di essere un’icona di stile. Ecco le parole dei colleghi increduli per la sua scomparsa: nessuno sapeva niente!

Quando muoiono personaggi famosi in modo inaspettato, il lutto non può che avere degli echi mondiali. “La vita è un soffio”, scrivono affettuosamente i colleghi e gli influencer che lo hanno preso come un punto di riferimento costante. Al di là del professionista infatti, bisogna sempre tenere bene a mente, che si tratta di un essere umano con drammi e difficoltà. Nello specifico, questi ha portato avanti silenziosamente il dolore che lo ha devastato e portato alla morte in così giovane età. Tra lacrime e ricordi, ecco la verità di quanto accaduto.

La notizia del lutto dell’artista ha commosso tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, non solo influencer nostrani, ce ne sono persino alcuni dallo spessore mondiale. Ricordare un personaggio del suo calibro significa anche valorizzare il lavoro di stilista.

Il mondo della moda è ricco e vario, e proprio per questo è bellissimo. Basta far riferimento all’ultimo ingresso in passerella dell’atleta delle Olimpiadi, un risultato inaspettato, ma dagli esisti sensazionali.

Insomma, la bellezza di questo settore, rende tutto immensamente affascinante. Senza dubbio però, dire addio a professionisti del suo calibro, ha smosso gli animi di chiunque lo conoscesse.

Lutto nel mondo della moda, le parole dei vip mondiali

Chiunque può vivere dei drammi, ma può decidere di non parlarne e affrontare tutto in silenzio. Da poco un altro artista ha confessato lo struggente dolore che fa parte del suo passato, ma ha deciso di parlarne solo dopo tanti anni. Lo stesso è stato per lo stilista, il quale però non ha avuto il tempo per condividere il malessere con gli altri, perché è morto all’età di soli 41 anni. Ecco le parole delle star mondiali e la verità del male che lo ha afflitto.

Si tratta di Virgil Abloh! Stilista di fama internazionale e di origini ghanesi che ha incantato con il suo lavoro le passerelle di tutto il mondo, ma anche attori, influencer e personaggi del settore dello spettacolo. Tutti dicono addio al Direttore creativo di Louis Vuitton, ma non solo, perché la sua carriera è stata brillante.

Nasce a Chicago e cresce a Rockford, si laurea in ingegneria civile, e muove i primi passi nel mondo della moda nel 2009. Lavora come stagista per Fendi, esperienza dalla quale si riconosce un grande talento, e tanta voglia di rivoluzionare i canoni artistici. E’ proprio in questa occasione che conosce uno dei suoi più famosi collaboratori, nonché amico fidato, Kanye West.

E’ nel 2013 che viene consacrato come stilista, aprendo il suo marchio Off White, azienda di lusso italiana con sede a Milano. Qui entra in contatto con influencer del nostro Paese, infatti su in foto ci sono le parole che lo ricordano.

La prima a manifestare il dolore è l’attrice amatissima di The Vampire Diares, serie di successo internazionale, Nina Dobrev, decisamente affranta, ricorda lo stilista nelle sue stories di Instagram.

La seconda è l’ex gieffina, nonché modella persiana, Giulia Salemi, la quale non crede ai suoi occhi per quanto accaduto.

La verità è che nessuno era a conoscenza della malattia rara, un cancro, che aveva afflitto il giovane artista, e che lo ha portato via in così poco tempo. Ad annunciare il terribile lutto è il marchio LVMH, sconvolgendo tutti i suoi ammiratori.