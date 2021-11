Il dramma di Michelle Hunziker: “Un incubo durato 5 anni”

Michelle Hunziker è senza dubbio tra le showgirl più seguite e amate dai telespettatori. Allegra, autoironica, scherzosa e di gran cuore, ha sempre raccontato ciò che riguarda la sua vita. Così, ha deciso di rivelare i retroscena del dramma che l’ha distrutta: ecco tutta la verità.

Con Michelle Hunziker non può non scappare un risata! Fin dai suoi inizi in tv, tra sceneggiati e conduzioni di programmi, ha sempre mostrato un sorriso e il lato del suo carattere che più tra tutti i fan ammirano: essere allegri. A volte, capita a chiunque che esserlo è dura, specialmente perché non in ogni occasione si riesce a mantenere quell’aria spensierata e burlona che le persone vorrebbero vedere, specialmente da parte di chi come lei ha fatto della risata il suo mestiere. Ecco che adesso che è più matura, decide di parlare di quel dramma che l’ha devastata, ma per cui non può più mantenere il silenzio. Ecco la testimonianza.

La solare Michelle Hunziker è una garanzia di intrattenimento e spensieratezza! Sempre pronta a scherzare e a farsi burle dei suoi compagni di gag, come il conduttore Gerry Scotti con il quale condivide il pubblico di Striscia La Notizia, anche lei ha però dei drammi che fanno parte del suo passato.

Di solito, si pensa alla showgirl con il sorriso, proprio perché è lei stessa che si presenta in queste vesti. Basta pensare alla sua relazione romantica e all’ultimo gesto choc di Tommaso Trussardi, incredibile!

Tra amore, figli e vita di tutti i giorni, c’è anche il lavoro, ma non tutto quello che vedono i fan è la verità. Ci sono dei lati nascosti della sua esistenza che non ha mai mostrato, ma che questa volta ha deciso di raccontare. Ecco il volto ancora più umano di Michelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Drastica decisione della showgirl più amata: non è più la stessa

Michelle Hunziker rivela tutta la verità del dramma

A volte sono proprio le persone che ridono e scherzano di più che in realtà hanno vissuto dei tragici drammi. Lei stessa è stata vittima di violenza, per cui è una guerriera che combatte contro la discriminazione e la violenza sulle donne, ricordando a tutti quanto sia importante denunciare e farsi forza. Infatti, non è la prima volta che la showgirl si mette a nudo, un’altra confessione ha già fatto venire la pelle d’oca, ma l’ultima ha mostrato quanto ancora non era mai venuto a galla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: è arrivato il loro momento

La showgirl ha a cuore la sua famiglia più di qualsiasi altra cosa al mondo. Tale aspetto del suo carattere è molto evidente, basta pensare al rapporto che ha con i figli, unico e pieno d’amore. Da mamma non riesce a stare lontana da loro, e pensare a quei cinque anni le fa venire un nodo alla gola.

Il racconto è avvenuto nel salotto di Canale 5 di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, sua collega e grande amica che l’ha fatta subito sentire a proprio agio. Tempo fa, dopo gli abusi e altre difficoltà vissute, Michelle aveva deciso di intraprendere un percorso spirituale che a suo avviso la faceva stare bene.

In realtà, le cose poi si sono evolute diversamente, perché la situazione l’ha portata ad allontanarsi dai proprio cari, soprattutto da mamma Ineke. Il periodo più buio della sua vita è proprio dettato dalla distanza durata ben cinque anni dalla sua mamma, perché la setta in cui era entrata a far parte non glielo permetteva.

Ha provato una forte disperazione dovuta al livello estremo di solitudine raggiunta. Senza la propria mamma ci si sente persi, e questo l’ha fatta rinsavire.

A cuore aperto racconta come ne è venuta fuori, non fa più parte di quel gruppo religioso. Adesso che è tornata ad avere la sua mamma con sé, è tranquilla, perché non si sente più sola. E’ ancora più spensierata di quanto quella setta gli aveva promesso la felicità.