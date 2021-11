By

Quale waffle preferisci? Scegline uno e scopri chi sei davvero con questo divertente test

Tutti noi abbiamo un linguaggio anche non verbale che può rivelare lati inconsci di noi. Scelte, concetti e gesti sono la prova manifesta del nostro modo inconscio di pensare.

Secondo il noto psichiatra Abigal Brenner le parole non servono per descrivere quello che pensiamo.

Il subconscio serve tantissimo per comprendere la nostra personalità. Questo livello “sotto coscienza” rende possibile rilevare aspirazioni e pensieri che sfuggono al cervello umano.

Il 90% della nostra personalità non è definita dalla coscienza.

Il subconscio riesce a definirci e a focalizzarci sulla visualizzazione e percezione di simboli e immagini.

Con il test del waffle puoi scoprire il tuo lato più nascosto. Immagini e forme diverse possono stimolare in modo diverso il nostro subconscio.

Scopriamo come

Il test del waffle: scegline uno e scopri chi sei veramente

In questo test ti proponiamo cinque diverse forme di waffle. Scegli in modo istintivo quella che ti mangeresti e leggi la risposta corrispondente al numero scelto.

Solo così potrai scoprire cosa si nasconde dentro di te.

Iniziamo il divertimento!

1) Cerchio

Sei una persona che pensa tanto. Il tuo ragionamento logico si basa sull’analisi corretta e pignola delle cose.

Sei una perfezionista e ti impegni continuamente nel realizzare azioni di beneficienza per te e per chi ti circonda.

Perspicace e metodico, riesci a trovare soluzioni a tutti i problemi che ti si presentano durante il tuo tragitto.

Sei molto affidabile e rassicurante e i tuoi amici corrono da te quando hanno bisogno di un consiglio o vogliono essere ascoltati.

Inoltre, non ti lasci ingannare dalle emozioni date dal momento e fai affidamento solo su prove concrete prima ci trarre delle conclusioni.

2) Pentagono

Sei una persona abbastanza calma e discreta a livello sentimentale. Tu trovi difficoltà nell’esprimere ciò che senti e cerchi di mostrarti impassibile in ogni contesto.

Nel mentre, però, sei anche una persona intuitiva. Riesci a vedere cosa pensano e sentono gli altri prima che inizino a parlare.

Sei una persona che osserva molto e analizza ciò che lo circonda in modo particolare. Spesso ti dicono che sei un divinatore, ma la realtà è che hai imparato a leggere tra le righe grazie alle tue esperienze passate.

Oggi sei certo che le tue intuizioni ti permettono di arrivare a delle conclusioni affidabili.

3) Poligono

Se hai fatto questa scelta, significa che sei una persona innovativa e ribelle. Ami stare al centro dell’attenzione e ti senti a tuo agio quando hai tutti gli occhi addosso.

Hai la capacità di parlare senza alcun imbarazzo e sai come esprimerti nei diversi contesti sociali.

Una cosa è sicura: con te non ci si annoia mai!

Hai sempre cose interessanti da raccontare e gli altri ti ammirano proprio per questo.

Inoltre, sei una persona curiosa e desiderosa di conoscenza. La vita ti fa venir voglia di esplorare nuovi posti e fare esperienze uniche.

4) Stella

Eccolo qui: tu sei un vero e proprio leader! Sai come gestire un team, motivare i tuoi compagni e portali al successo.

Le persone si fidano di te, perché sai dare consigli unici e tanto supporto, soprattutto nelle difficoltà della vita.

Sai come raggiungere i tuoi obbiettivi in modo efficace e senza perdere tempo. Sei una persona a cui l’iniziativa non manca e riesci ad influenzare gli altri con il tuo modo di vedere il mondo sempre positivo.

Hai un carattere ambizioso e non hai problemi nel guardare al futuro.

Convinto delle tue capacità di seduzione, esprimi la tua personalità in modo allegro e molto orgoglioso. Sei contento di dove sei arrivato!

5) Cuore

Se hai scelto il cuore allora significa che sei una persona che ha grande tenerezza e passione dentro di sé.

Sai come relazionati e hai dimostrato più volte di essere un tipo leale e solidale.

Nella tua vita di tutti i giorni, passi il tuo tempo libero a curare gli altri.

Odi i conflitti e i dibattiti inutili. Nel tuo futuro, sogni una vita priva di ostacoli e ingiustizie.

Tu diffondi intorno a te onde positive.

Ti preoccupi degli altri come se si trattasse di te stesso. Sei una persona generosa e empatica nella tua quotidianità