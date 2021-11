Colpo di scena a Uomini e Donne con l’arrivo sul trono di uno degli ex gieffini più amati dal pubblico e un’ex corteggiatrice? Ecco tutta la verità.

Con Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti sempre più vicine alla scelta avendo cominciato il percorso sul trono di Uomini e Donne a settembre, presto, accanto a Matteo Ranieri, ex corteggiatore ed ex fidanzato di Sophie Codegoni a cui Maria De Filippi ha voluto affidare il trono, arriveranno anche nuovi tronisti.

Sono tanti i nomi che vengono accostati continuamente al programma di Maria De Filippi, ma ultimamente sul web sono spuntati quelli di un ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 e quello di un’ex corteggiatrice.

Uomini e Donne, la verità sui presunti nuovi tronisti

I nomi accostati al tronosto di Uomini e Donne sono quelli di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha conquistato il cuore del pubblico e l’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone ovvero Eugenia Rigotti che ha lasciato un buon ricordo sia a Maria De Filippi che all’intera redazione del programma di canale 5.

In una recente intervista rilasciata a PiùDonna, Nicola Pisu ha ammesso di aver letto la notizia su un suo probabile approdo sul trono di Uomini e Donne aggiungendo di non saperne niente e che, qualora dovesse arrivare la proposta, dovrebbe pensarci bene prima di accettare o meno.

L’altro nome accostato al trono di Uomini e Donne è quello dell’ex corteggiatrice Eugenia Rigotti a cui, durante la scelta, Massimiliano Mollicone aveva preferito Vanessa Spoto. Durante la sua ultima partecipazione al dating show di canale 5, Maria De Filippi aveva speso belle parole per lei.

“Penso che tu sia una persona molto intelligente e meriti tanto dalla vita per come sei. Non penso che tu sia a caccia di notorietà”, aveva detto la De Filippi. Intervista dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Eugenia Rigotti non ha fatto riferimento alla possibilità di approdare sul trono, ma in merito al suo precedente percorso come corteggiatrice, ha dichiarato:

“Quando si è chiuso quel percorso ho detto che mi stava bene quel finale, che me lo aspettavo, ma di fatto questo non ha reso quello che è venuto dopo meno doloroso. Sono stata male, tanto, complice anche il fatto che fosse finito tutto all’improvviso e ci ho messo un po’ a tirarmi su”.