Web in rivolta contro i concorrenti e gli autori del GF Vip 2021 per un video in cui prendono in giro le Selassiè.

Il popolo del web si schiera con Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè dopo quanto accaduto durante le festa organizzata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per celebrare la Turandot, messa in scena da tutti i vipponi con la regia di Katia Ricciarelli. Durante la cena, mentre Jessica, Lulù e Clarissa erano in cucina ad aiutare Sophie nella preparazione della cena, tutti gli altri concorrenti erano seduti al tavolo in attesa di mangiare.

Alex Belli ha fatto notare l’assidua frequentazione del confessionale da parte delle sorelle Selassiè in modo ironico. Alla conversazione ha partecipato anche un atore del reality che, con un commento, ha scatenato grosse risate tra i vipponi. Il video del momento in questione ha immediatamente fatto il giro del web scatenando l’ira degli utenti di Twitter.

Il web si scaglia contro autori e concorrenti del GF Vip e difende le sorelle Selassiè

Al web non è piaciuto l’atteggiamento dei concorrenti e di uno degli autori del Gf Vip che, con un’esclamazione, ha scatenato le risate dei vipponi presenti al tavolo. “In confessionale ci sono dentro è Jessica o Lulù. Cosa dicono? Appena è uscita Jessica è entrata Lulù. Mi dici cosa dicono? Quale dinamica? Ma poi neanche le chiamano, vanno loro. Vanno fuori di testa”, afferma Alex Belli.

“L’altro giorno ho visto Clarissa con un foglio con tutte le scritte...”, ha aggiunto Soleil Sorge che è stata poi interrotta dalla voce di un autore. “Ehhh”, è stata l’esclamazione dell’autore che è risuonata in casa. I vipponi hanno interpretato la voce dell’autore in questione come un’approvazione del loro pensiero scoppiando a ridere. Sul web, però, è scoppiata la rivolta.

lulù, Jess e Clary erano in confessionale e puntualmente Alex, Soleil, Katia e Manuel si mettono a prenderle per il culo davanti a tutti con tanto di partecipazione del grande fratello stesso.

è proprio vero che quest anno non c’è proprio nessun limite allo schifo. #gfvip pic.twitter.com/Jeg4p1DVgk — amanda | lulù fatina stan account ‍♀️ (@voidxmello) November 27, 2021

Alex si lamenta perché jessica è in confessionale. Poi si lamenta perché sono tutte insieme. Soleil: l’altro giorno ho visto Clarissa con un foglio pieno di scritte La regia : eeeeh Scusa? Quindi abbiamo ragione che il @GrandeFratello è complice di questo accanimento #gfvip pic.twitter.com/jqccHQydiJ — ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) November 27, 2021

nessuno che si salva quest’anno,lo schifo che fanno quegli sfigati e gli autori stessi#gfvip https://t.co/so6gDoNbj4 — sonolunatica (@unacoltellata_) November 27, 2021

vediamo se anche in questo caso vi riempirete la bocca di paroloni come branco bullismo ecc- ah no ma si tratta di lulù figuriamoci #gfvip https://t.co/iSCufMw3lI — smiling on the inside (@ilmodoincui_) November 27, 2021

Il video sarà mostrato durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 che decreterà l’eliminazione di una tra Lulù, Clarissa, Soleil, Carmen e Manila?