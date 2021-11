Ballando con le stelle diventa hot: Arisa lascia senza parole

Vi ricordate l’Arisa impacciata e goffa? Non esiste più quell’immagine della cantante! All’inizio l’abbiamo proprio conosciuta come una ragazzina timida e con difficoltà ad essere sé stessa, ma adesso le cose sono cambiate. E’ una donna, ed è cresciuta anche la consapevolezza di essere forte e unica. Ecco come lascia senza parole i telespettatori.

Arisa è una delle protagoniste più amate del palco di Rai 1 di Ballando con le Stelle condotto dalla storica conduttrice Milly Carlucci. Vedere la cantante nelle vesti di ballerina ha sconvolto tutti, anche perché è proprio brava. Riesce ad essere un animale da palcoscenico pure quando balla, soprattutto mostrando dei lati di sé che nessuno si sarebbe mai immaginato. Fresca, diretta e senza pregiudizi si mostra in modo inedito e totalmente inaspettato ai fan che l’hanno vista crescere e cambiare in quello che è diventata oggi.

Negli ultimi tempi la cantante Arisa ha decisamente sconvolto i telespettatori. L’artista si sta mostrando in delle vesti sconosciute. Da cantante timida e impacciata, a sicura maestra della cattedra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi, fino ad oggi mostrandosi come una bellissima e bravissima ballerina di Ballando con le Stelle.

Insomma chi si sarebbe mai aspettato ciò dopo i suoi inizi e il dramma di Arisa che fa parte del suo passato? Ha avuto una crescita formidabile!

Che sia aumentata la sua sicurezza è evidente, basta far presente l’ultimo evento che ha acceso le luci rosse a Ballando con le stelle.

Arisa si mostra senza censure e segreti!

Essere un personaggio famoso permette di avere un grande privilegio: dire ciò che si pensa. Dopo la scoperta della sua esclusione dal talent di Amici, decide di mettere in pratica questo suo vantaggio. E’ risaputo, gli artisti hanno la possibilità di comunicare e sensibilizzare su diverse tematiche che contraddistinguono la nostra società. Senza dubbio Arisa lo fa nell’ottica della lotta contro i pregiudizi sulle donne discriminate dalla società tossica e maschilista. Il suo è un grido di ribellione!

Tutto accade nell’ultimo appuntamento di Ballando con le Stelle. La star del format si è mostrata senza censure, tanto che la timidezza del passato sembra un ricordo ormai lontano. Balla senza aver alcuna vergogna, forte e con una potenza erotica che lo stesso maestro della sessualità, Rocco Siffredi ha notato.

Infatti, è proprio la risposta all’invito di Rocco a partecipare ad una sua pellicola a luci rosse che mette in difficoltà Milly Carlucci, la quale sembra distanziarsi dalle affermazioni fatte. Arisa è molto chiara, esprimendo il suo pensiero in merito all’argomento.

La cantante afferma di rispettare tutti i lavoratori, anche quelli che sono occupati nel mondo di Siffredi. Continua dicendo che non ha alcun pregiudizio nei confronti di chi fa questo mestiere, soprattutto perché le donne non devono essere discriminate quando recitano nelle pellicole a luci rosse.

Conclude dicendo ciò che sconvolge il pubblico: non nega la possibilità in futuro di partecipare ad una pellicola di Rocco Siffredi! Infine, afferma che non c’è per forza bisogno di vedere questi film per conoscere la sessualità e il mondo dell’erotico, visto che rispetto al passato ci sono meno pregiudizi, ma comunque bisogna iniziare a vedere i lavoratori di questo settore come tutti gli altri.

Fanno notare Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino l’imbarazzo della Carlucci che commenta il discorso dell’artista come “interessante”. Al di là di qualsiasi pregiudizio, il pubblico di Ballando con le Stelle si infiamma e sconvolge, perché mai avrebbe pensato di vedere in questa ulteriore veste l’interprete!