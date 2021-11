Manuel Bortuzzo critica Lulù, il web sbotta: “Ecco cosa ha fatto per te”

Manuel Bortuzzo critica Lulù Selassiè con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, il web sbotta: “Ecco tutto quello che fa per te”.

Manuel Bortuzzo, nelle ultime ventiquattro ore, ha criticato più volte Lulù Selassiè in compagnia degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver ascoltato le ultime critiche che Manuel ha fatto a Lulù in compagnia di Davide Silvestri, Giucas Casella e Aldo Montano, il web è esploso elencando su Twitter tutte le attenzioni che Lulù ha avuto e continua ad avere nei confronti di Manuel nonostante i due siano molto lontani.

Manuel ha parlato di disattenzioni e mancanze di rispetto che Lulù avrebbe non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti degli altri concorrenti. Il web, tuttavia, non è d’accordo con il nuotatore e, attraverso una serie di tweet, ha elencato tutte le attenzioni che Lulù ha avuto nei suoi confronti anche quando hanno percorso due strade differenti limitandosi ad un “rapporto civile”.

Il web contro Manuel Bortuzzo: “Lulù è la prima che si preoccupa per lui”

Il web si schiera in massa con Lulù Selassiè dopo le critiche che i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 stanno rivolgendo alla Principessa a poche ore dall’esito del televoto che la vede protagonista insieme alla sorella Clarissa, Carmen Russo, Soleil Sorge e Manila Nazzaro puntando il dito soprattutto su Manuel Bortuzzo.

Ieri, durante la visione della Turandot, Lulù si è involontoriamente addormentata sul divano attirando su di sè pesanti critiche. Il più duro, tuttavia, è stato Manuel che ha commentato così il gesto della Selassiè. “Mi ha pure detto: ‘Ma si vedeva che dormivo?‘. Infatti quando l’ho vista ho fatto… Cioè dormiva. Una cosa del genere, dai. Che schifo. Anche se non ti interessa, il rispetto…“.

In casa è successo e si è detto di tutto in due mesi, e Manuel non si è mai esposto, ma quando si tratta di commentare Lulù, colpevole di essersi addormentata durante la visione del filmato, ecco subito “la buona parola”.

Che schifo posso dirlo anche io?#gfvip pic.twitter.com/rrsMtML8SA — BL (@rainbow20202020) November 27, 2021

Insieme a Giucas Casella, Davide Silvestri e Aldo Montano, poi, ha parlato di gesti irrispettosi fatti anche nei suoi confronti come urlare in stanza mentre lui dormiva e lasciare sedie che gli impedirebbero il passaggio. Critiche arrivate dopo la spiegazione di Lulù che ha ammesso di non essersi accorta della sua presenza nella stanza blu pensando che stesse dormendo nella stanza privata che il Grande Fratello gli ha messo a disposizione.

Il popolo del web si è così scagliato contro Manuel Bortuzzo ricordando come, sin dal primo giorno del reality, Lulù sia stata quella che si è sempre preoccupata per lui spostando sedie e sdraio per farlo passare, chiudendo la porta della stanza blu quando dorme mentre gli altri giocano e scherzano, aprendo le porte della veranda lasciate chiuse dagli altri concorrenti e stando attenta anche alla sua alimentazione mangiando le sue stesse cose per farlo sentire meno solo.

Che poi di cose brutte gliene ha dette ma oggi ha superato il limite, questa è pura cattiveria.

Le deve stare alla larga perché potrei fare la pazza alla prossima “manicure” #GFvip https://t.co/IgVPuyi1dz — L💕 (@supremanes) November 28, 2021

“Non gliene frega un cazzo che devo passare io” Detto a Lulu che letteralmente controlla ogni minimo puff, rimprovera le sorelle quando lasciano le sedie spostate, si preoccupa ci siano dolci senza panna per lui, ha mangiato riso due giorni per non lasciarlo solo.

🤢🤮 #gfvip — Chià🌈🍯🧚🏻‍♀️✨ (@maicnagioia) November 28, 2021

Continua a far discutere la grande colpa di Lulù di essersi appisolata durante il video della “Turandot” e, anche se lei ha detto di non aver visto Manuel che dormiva in stanza blu ieri e per questo aveva parlato a voce alta, lui non le crede. Mah.#gfvip pic.twitter.com/6e0DJwzD94 — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021

Manuel aldo e davide davvero scandalosi dicono che lulu non è attenta agli altri che è maleducata ed irrispettosa addirittura che non ha rispetto x nanuel! Ma che ca…o dite che è la prima che si preoccupa di lui di e di tutti nonostante prenda solo mer..a in cambio #gfvip — Eliely4 (@Eliely41) November 28, 2021

NON LULU CHE CON 10 cm di tacco sposta una SDRAIO per lasciare libero il passaggio a Merduzzo… ma DI CHE STIAMO PARLANDO ???? #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/TKm0KLwLgS — laverta (@laverta17) November 28, 2021

Si dice sputare nel piatto dove si è mangiato, certo Lucrezia solo quando fa comodo, tranquillo che quando Lulu uscirà gli faremo vedere molto bene le cagate che dicevi alle sue spalle. ho sempre conosciuto diversamente abili con una sensibilità mia vista, tu l’opposto #gfvip https://t.co/x1XEZ9UFnq — 💗Marta💗 (@aac4d50bc6e7403) November 28, 2021

Leggo che lui ha detto “non ha attenzioni per me?” Ma stiamo scherzando? Manicure,riso in bianco,porta della camera aperta per farlo uscire quando dovevano andare a vedere non mi ricordo così,letto al pigiama party,torta conservata,ogni 3×2 gli chiedeva come stesse #gfvip — Francesca (@Gioia11625035) November 28, 2021

Lulu ha disattenzione nei confronti di Manuel???? Lulu??? Ma che caxxo stanno dicendo questi. Ma lei è la stessa che sposta le sedie, i lettini, i materassi per non metterlo in difficoltà. Che quando lui sta male gli lava pure i denti tra un po’?! Sono sempre più basita #gfvip — Beatrice (@beaprl_) November 28, 2021

Lulù e le sue disattenzioni nei confronti di Manu#gfvip

-mangia riso in bianco x 2 giorni per non farlo sentire solo.

-la panna no perché a manuel fa male

-abbassate la voce manu riposa

-sposta mezza casa per farlo stare con loro al pigiama party

(Ne sono troppe per elencarle) https://t.co/R0LKpTCBDs — Medusa (@FaTinaameta) November 28, 2021

Lulù, nonostante tutto, continua ad avere dei sentimenti forti per Manuel da cui, tuttavia, si sta tenendo a distanza. Il web, nel frattempo, spera non solo che riesca a superare il televoto ma che Alfonso Signorini le mostri tutto ciò che Manuel e gli altri concorrenti a cui è legata, dicono di lei. Accadrà? Lo scopriremo lunedì 29 novembre nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.