By

Patrizia Pellegrino ha un compagno, si chiama Giampaolo Embrione, e pare che tra i due ci sia un grande amore. Ma di lui si sa molto poco

Passano gli anni, ma Patrizia Pellegrino resta sempre affascinante e dolcissima. Appare spesso in tv, e può contare su un pubblico vasto e affezionato. Per la gioia di molti è da poco entrata nel Grande Fratello Vip 6, e si prepara a questa nuova avventura. La sua simpatia e il carattere forte si faranno sicuramente sentire nel reality di Canale 5. E non c’è dubbio che il pubblico la seguirà con attenzione.

Non solo i suoi fan, ma anche il suo compagno che la aspetta a casa. Servirà pazienza, perché lo show è stato prolungato fino a marzo del 2022 e la Pellegrino potrebbe perfino arrivare fino in fondo. Ma chi ci sarà ad aspettarla a casa? Il fidanzato della Pellegrino è Giampaolo Embrione, e tra i due c’è un amore molto solido. E’ più giovane della bella conduttrice di sei anni.

Leggi anche – Tommaso, Gregory e Arianna, figli Patrizia Pellegrino: la storia di mamma coraggio

Patrizia Pellegrino e il suo compagno: conosciamolo insieme

Di lui si conosce molto poco, perché fa una vita riservata e la sua attività lavorativa non trova riscontri su internet. E’ nato nel 1968 e quindi ha 53 anni. Va detto che entrambi, pur non essendo più dei ragazzini, non dimostrano affatto la loro età. I due stanno insieme dal 2014. Lei ha intrapreso la relazione con Embrione dopo che si è separata con l’ex marito, Stefano Todini. Una matrimonio iniziato nel 2005 e finita nel 2013. Giampaolo lavora nel campo delle assicurazioni ed è un importante manager.

Leggi anche – Il dramma indimenticabile di Patrizia Pellegrino: dolore senza fine

Nelle sue interviste la Pellegrino si è sempre detta contenta della sua nuova storia, in quanto era reduce da forti delusioni avute con il suo ex marito, accusato di averla tradita. “Mi sono anche fatta aiutare da una psicologa – ha spiegato – perché ho perso 8 chili a causa della depressione”. Adesso le cose sono cambiate e il suo Giampaolo la seguirà ogni giorno in tv nella sua nuova avventura al Grande Fratello Vip.