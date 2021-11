Achille Lauro, le confessioni intime lasciano tutti a bocca aperta

Achille Lauro e le confessioni intime che hanno sorpreso tutti. Ecco cosa ha rivelato

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è un cantautore e rapper diventato noto grazie alla sua partecipazione al 69° Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce.

Eclettico, stravagante, un vero e proprio dandy, Achille ha conquistato tanti fan con il suo modo di fare unico e esagerato.

Partito dalla periferia romana, il cantante ha deciso di raccontarsi svelando anche delle sue confessioni veramente intime. I fan sono rimasti scioccati dalle sue parole.

Scopriamo insieme cosa ha confessato Achille Lauro

Achille Lauro e le confessioni intime: “In quelle realtà metropolitano si cresce velocemente”

Achille Lauro, in una intervista per il Corriere della Sera, ha rivelato lati intimi della sua infanzia.

Delle confessioni inaspettate che hanno lasciato tutti senza parole, come la vita nella periferia romana e i significati legati ai suoi tatuaggi.

Il cantautore parla della sua infanzia e adolescenza: “Non andavo a scuola, avevo seguito mio fratello, vivevamo in una comune” racconta Achille.

Leggi anche –> Achille Lauro firma con Amazon per due anni, il web insorge, ecco perché

A Lauro viene anche chiesto quando ha perso la verginità e lui ha risposto: “A 13 anni, lei aveva qualche mese in più. In quelle realtà metropolitane si cresce velocemente”.

Nella sua infanzia, Achille non pensava alla scuola, ma alla sua più grande passione, la musica.

Viveva in una zona tormentata e affatto facile: “Vengo dalla periferia romana, ai bordi del raccordo, una realtà di estrema difficoltà. Malavita e criminalità mi hanno fatto crescere con miti sbagliati. Roma non è corrotta, diceva qualcuno, ma corruttrice. Mi sono reso conto che stavo crescendo in una bolla sbagliata che mi avrebbe portato nella me***a“.

“Se parlo di droga non è quella che gira nel mondo dello spettacolo, ma di una bolla in cui non hai aspettative, non c’è futuro e accadono cose tremende da cui non si esce intatti” confessa Achille e racconta quale decisione ha preso andando avanti con l’età: “Dopo i 20 anni capisci che quelle non più ca***te, ma che stai buttando la tua vita nel cesso, stai diventando un uomo e se continui non puoi cambiare strada ed è tardi per la redenzione“.

Leggi anche –> Achille Lauro, annuncio shock: i suoi fan preoccupati. Non se l’aspettavano

Durante l’intervista, viene chiesto al cantante quando si è fatto il suo primo tatuaggio e ha rivelato che aveva solo 13/14 anni.

“Nella comune li avevano tutti” racconta Achille e continua: “E’ un sole con l’iniziale del nome di una persona importante. A mia mamma avevo detto che era fatto con l’henné. Tutti i tatuaggi sono legati o a persone importanti o a un lato estetico e culturale come quelli del filone giapponese“.

Tra i suoi tatuaggi, troviamo anche Scusa e Pour l’amour scritte sul suo viso.

“Scusa è la chiave di tutto, una parola bellissima che puoi decidere sia riferita a se stessi per quello che facciamo o agli altri per quello che facciamo loro“.

L’altro tatuaggio è il titolo del suo primo album.

“Toccare una parte importante come il viso è un tabù” confessa Achille e aggiunge “La nonna ti dice che non potrai andare a lavorare in banca se te lo fai, ma io non avevo un piano B, per me quel disco era tutto o niente“.

Leggi anche –> Amanda Lear: “Achille Lauro non lo amo, i Måneskin ed Orietta Berti invece…”

Achille Lauro è passato dalla periferia romana senza un soldo, ad avere denaro in abbondanza, ma ha deciso di rimanere umile e non sperperare i suoi averi in cose materiali.

“Nemmeno quando facevo rap mi interessavano orologioni, collane o macchinoni. Per come sono stato educato me ne frego delle cose materiali. Ai tempi della trap vivevo in un monolocale, di giorno ufficio, di notte branda. Ho sempre investito tutto quello che ho guadagnato per poter avere una visione più grande” rivela il cantante.

Un anno fa, però, si leva uno sfizio: “Sono cascato nel piacere delle cose materiali e ho comprato una Ferrari, ma l’ho già venduta“.

Achille Lauro ha 31 anni e una grande carriere davanti a sé. Nonostante adesso abbia i soldi per permettersi tutto, ha deciso di rimanere umile, come quando era bambino