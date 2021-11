Era l’amatissima Zingara della Luna Nera: ecco com’è e cosa fa oggi

By

Chiunque ha vissuto i fantastici anni Novanta conosce alla perfezione il programma “La Zingara” e la famosa frase “La Luna Nera”

Come sono lontani, ormai, i mitici anni ’90. C’erano alcuni personaggi che erano diventati molto familiari nella vita di ognuno, alcuni di questi famosissimi. Apparivano ogni giorno (o meglio, ogni sera) in tv e ottennero una popolarità senza precedenti. Uno di questi è sicuramente la “Zingara” di Rai1, colei che tirava fuori dal suo mazzo la mitica carta della “Luna Nera”. Sicuramente chi all’epoca era sufficientemente giovane per ricordarselo avrà immediatamente individuato il personaggio.

La Zingara faceva parte di “Luna Park”, un trasmissione-gioco nel preserale di Rai 1. Il gioco era la chiusura del programma e divenne molto popolare. A colpire, in particolare, è il fascino e il carisma della zingara. Ben truccata e vestita con un costume apposito, colpiva per un fascino magnetico e una bellezza che non passava inosservata. Era anche brava e suadente nel modo di parlare e di ammiccare al concorrente. Insomma, la “Zingara” piaceva a tutti.

La mitica “Zingara” di Rai1: che fine ha fatto oggi?

Era interpretata da Cloris Brosca, che non a caso è una eccezionale attrice di teatro, che all’epoca accettò di fare questa esperienza televisiva. Si pensi che ancora oggi, nonostante un deciso cambio di taglio (e di colore) dei capelli, viene riconosciuta da molte persone. Colpiva il modo in cui lei, con una venatura sensuale, diceva “La Luna nera” a sancire la sconfitta del concorrente. Quasi mai vista in piedi, quel suo mezzobusto era diventato un’icona della televisione. Il suo successo esplose nel 1994, ma dopo la chiusura del programma Cloris tornò alla sua attività teatrale.

Originaria di Napoli, l’attrice ha lavorato con veri e propri mostri sacri, come Gigi Proietti, Marcello Mastroianni, Eduardo De Filippo e Massimo Troisi. Oggi ha 61 anni ed è innegabile: è ancora stupenda e decisamente affascinante. Capelli corti, bianchi seppur tinti, e un sorriso che incanta e ammalia come faceva ormai quasi 30 anni fa. Qualcuno ricorda un suo speciale cammeo a “Che Dio ci Aiuti”, nel corso della quarta stagione. L’abbiamo vista anche in “Amore a tutti i costi”, nel corso di una puntata andata in onda nel 2017.