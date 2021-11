Anna Tatangelo oggi è una donna in carriera, sensuale e provocante su Instagram. Ma com’era la cantante all’inizio della sua carriera?

Difficile racchiudere in poche parole ciò che Anna Tatangelo esprime: bravura, con una splendida voce. Ma anche e soprattutto una bellezza stratosferica. Forme aggraziate, un fisico spettacolare e decisamente femminile e un viso che non può lasciare indifferenti. Insomma, l’artista si fa notare non soltanto per le sue doti canore, ma anche per una bellezza a dir poco straordinaria. Non a caso ci sono schiere di suoi ammiratori (e ammiratrici) che impazziscono per lei.

Il suo account Instagram è seguitissimo, e intanto aspettano delle nuove foto per poter ammirare la sua notevole bellezza. Anna Tatangelo ha iniziato la sua carriera giovanissima, ad appena 15 anni. E a dirla tutta si presentava in maniera diversa da oggi. Era sicuramente poco più che una bambina, e infatti a colpire era il suo aspetto “acqua e sapone” e la dolce ingenuità di una ragazza così giovane. Riuscì a vincere il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” e da lì ha iniziato una carriera artistica di tutto rispetto.

Anna Tatangelo, che cambiamento rispetto agli esordi

Nel frattempo, la cantante originaria di Latina ha avuto esperienze anche come conduttrice, riscuotendo successo. Tutto sommato, ciò che preferisce resta la musica. Lei è stata famosa anche per essere stata a lungo la compagna di Gigi D’Alessio: tra i due, fece scalpore la loro enorme differenza d’età. Non mancarono alcune voci riguardo l’inizio della loro relazione, che sarebbe iniziata quando lei aveva soltanto 16 anni: anche se va detto che i due hanno sempre smentito.

Con Gigi D’Alessio Anna Tatangelo ha anche avuto un figlio. Col passare degli anni è diventata una donna: uso intensivo della palestra, come testimonia un fisico praticamente impeccabile. Ad onor del vero si nota la presenza di qualche intervento del chirurgo estetico, ma nulla che abbia “deformato” il bel viso della cantante. Oggi, Anna Tatangelo si presenta come una vera e propria pin-up. Esplosione sexy innegabile, tanto che spesso le sue doti fisiche sembrano aver superato quelle canore.