Da Amici a Sanremo 2022: tra i giovani finalisti c’è anche Lei!

Prima Amici, a breve a Sanremo 2022: tra i giovanissimi c’è proprio Lei!

Il Festival di Sanremo si sta preparando per l’inizio della nuova edizione che comincerà il primo Febbraio e finirà il cinque.

Il conduttore tanto attesto è Amadeus che non vede l’ora di iniziare la sua terza avventura sul palco del Teatro dell’Ariston.

In questi giorni, i giovani cantanti si stanno sfidando per decretare chi riuscirà ad affrontare il vero Sanremo.

Tra i concorrenti troviamo proprio lei: ex volto di Amici di Maria De Filippi che ha fatto emozionare molti telespettatori.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Volto di Amici concorre per un posto in finale tra i giovani del Festival di Sanremo 2022

Sono tutti presi dalla organizzazione della nuova edizione del Festival di Sanremo 2022.

Amadeus, accompagnato dalla Commissione Artistica della Rai, ha annunciato negli scorsi giorni chi sono i ventuno vincitori di Area Sanremo.

Questo concorso dà la possibilità a giovani talenti ancora poco conosciuti di gareggiare contro al fine di ottenere i quattro migliori che accederanno a Sanremo Giovani.

Il contest darà l’opportunità a solo due cantanti su dodici nomi di accedere alla gara dei big della musica italiana.

Gli artisti che gareggeranno al Festival sono ventiquattro in totale e due cantanti arriveranno direttamente da Sanremo Giovani.

E’ la prima volta, in tutte le edizioni, che non ci sarà differenza tra Nuove proposte e Big.

I meritevoli del del palco dell’Ariston saranno decretati da Amadeus insieme alla Commissione Artistica della Rai nella serata del quindici dicembre.

Tutti i cantanti si esibiranno nuovamente di fronte alla giuria.

Tra i vari concorrenti troviamo anche qualche volto non del tutto sconosciuto.

Uno tra questi c’è anche Martina Beltrami, giovane cantante divenuta nota grazie alla partecipazione alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Quell’anno vinse Gaia Gozzi, ma Martina rimane ancora vivida nelle menti dei telespettatori.

Seduta al banco della scuola, la Beltrami sembrava molto insicura e fragile, ma quando si trattava di stare sul palco ha sempre dimostrato di avere tanto carattere e grinta.

Martina Beltrami passerà dallo studio di Amici al palco dell’Ariston per scoprire il suo destino all’interno del Festival di Sanremo 2022.

Manca sempre meno e finalmente potremmo riascoltarla. Piccola, ma con tanta grinta da vendere