Avete mai visto il fratello di Emma Marrone? Identico alla cantante

La famiglia è sempre stata fondamentale per Emma Marrone, la cantante ex vincitrice di Amici e campionessa di vendite di dischi. Suo fratello Francesco ha un legame speciale con lei

Non c’è alcun dubbio che Emma Marrone sia una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. L’artista pugliese piace sia per la sua magnifica voce che per il carattere forte e genuino. E’ nato tutto dopo la vittoria ad “Amici“, e da lì è partita una carriera straordinaria all’insegna di grandi successi e milioni di dischi venduti. La ragazza, sempre impegnata su importanti temi sociali, ha molto a cuore anche il valore della famiglia.

Alla sua è molto legata: in particolare con suo fratello Francesco, che ha 32 anni ed è un grande appassionato di calcio. Non è un personaggio famoso come la sorella, ed anzi preferisce fare una vita tranquilla e riservata. Tuttavia i due fratelli sono molto legati tra loro. Purtroppo, come la stessa Emma ha accennato, i suoi tanti impegni di lavoro le consentono di vedere poco il fratello.

Leggi anche – Il botta e risposta tra Emma Marrone e Fedez infiamma il web: “Stai sereno”

Emma Marrone e suo fratello Francesco: un rapporto indissolubile

Ma ciò non significa che tra i due ci sia un profondo e consolidato affetto. Spesso è accaduto che Francesco ha seguito Emma durante i suoi concerti in giro per l’Italia. Il ragazzo è nato nel 1988, il giorno 15 settembre. Ogni tanto lo abbiamo visto in qualche post su Instagram, dove Emma immortala anche lui facendo il pieno di like e di consensi. Anche Francesco ha il suo profilo Instagram, sempre molto seguito.

Leggi anche – Stefano De Martino compie 32 anni: il messaggio di Emma Marrone scatena i fan

Ha ben 35mila followers: niente male per essere un personaggio “non famoso”. E spulciando il suo account Instagram si può sapere qualcosa della sua vita: ama i vigili del fuoco, e si sta preparando per intraprendere questo percorso lavorativo. In più, è fidanzato con una ragazza di nome Clarissa. Sono tante le foto insieme che lui pubblica su Instagram.