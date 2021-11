Uomini e Donne, pesante insinuazione su Gemma: l’ex non si risparmia

Dopo Uomini e Donne Gemma Galgani ha ricevuto una pesante insinuazione nei suoi confronti da parte del suo ex fidanzato di cui era innamoratissima.

Uomini e Donne ha permesso a Gemma Galgani di trovare la popolarità sul piccolo schermo degli italiani, ma non l’amore. Ogni qual volta che un cavaliere prova a conquistare il suo cuore, c’è sempre qualcosa che alla fine va storto e la dama si ritrova da sola e al punto di partenza.

Per questo motivo, considerato che fa parte del parterre del Trono Over da 12 anni, c’è chi inizia a dubitare della sua sincerità. Primo tra tutti il suo storico ex fidanzato Giorgio Manetti che, ai microfoni di Super Guida Tv, ha fatto una pesante insinuazione nei confronti della dama, che è stata assente per qualche registrazione in quanto ha contratto il virus che da quasi due anni ha bloccato il mondo intero.

Giorgio Manetti ha criticato Gemma Galgani parlando del loro percorso a Uomini e Donne, quando lui le aveva proposto di abbandonare il programma insieme.

Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne: l’attacco a Gemma Galgani

Giorgio Manetti non si è affatto risparmiato nei confronti della sua ex fidanzata Gemma Galgani, insinuando che lei non sia mai stata realmente interessata a lui in quanto, se davvero lo fosse stata, avrebbe accettato la sua proposta di viversi al di fuori di Uomini e Donne, nella vita reale. Invece lei avrebbe preferito restare all’interno del parterre per continuare a godere della visibilità che il programma, da ormai 12 anni, le offre, diventando di fatto la protagonista indiscussa del dating show di canale 5.

“Se Gemma fosse stata veramente interessata a me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio, che poteva certamente anche concludersi dopo pochi mesi, ma non è forse quello il senso della vita di ognuno di noi?” ha esordito l’ex protagonista del Trono Over, non mandandole di certo a dire nei confronti della sua ex compagna.

“Si vive solo due volte: una volta perla tua vita terrena ed una peri tuoi sogni…” ha poi proseguito senza risparmiarsi nei confronti della dama più discussa e amata di sempre. “Tutto il resto è noia! Gelosia da parte di Gemma? No, non credo, non si può temere di perdere un qualcosa che non si ha“ ha poi concluso duro.

Gemma Galgani sceglierà di replicare a questi nuovi attacchi da parte di Giorgio Manetti oppure preferirà glissare il tutto? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.