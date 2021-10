Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo: la verità sul matrimonio

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo. Proposta di matrimonio all’orizzonte? La splendida cantante per ora nega, ma non esclude l’ipotesi

Oltre a essere una brava cantante e una ragazza bellissima con un fisico statuario, Anna Tatangelo per anni è stata nota soprattutto per essere la fidanzata di Gigi D’Alessio. I due hanno vissuto una storia lunga, finita – a quanto pare – in modo tormentato. Lei, però, è tornata single, accendendo la curiosità degli esperti di gossip. Si tratta di una donna oggettivamente molto bella, che attrae moltissimi uomini. Oltre, naturalmente, a una sterminata schiera di fan, è risaputo che l’artista laziale sia molto corteggiata nel mondo dello spettacolo.

Eppure, dopo qualche anno da single, sembra proprio che la Tatangelo si sia fidanzata. Qualche tempo fa, in un’intervista a “Verissimo” su Canale 5 ha detto: “La mia vita è sempre stata sotto i miei riflettori e mi sono dovuta abituare. Ma quest’estate ho fatto conoscere Livio a mio figlio (che ha avuto con Gigi D’Alessio) perché per me è importante che si conoscessero. Il mio desiderio è di vivermi liberamente questa storia, anche se mio figlio è molto “mammone”. Per fortuna – ha proseguito Anna – devo dire che loro due si sono piaciuti a vicenda”.

Anna Tatangelo, la confessione sulla sua nuova storia d’amore

Un passo importante, quindi, anche perché Anna Tatangelo afferma deliberatamente di essersi fidanzata. E infatti il suo nuovo compagno è Livio Cori. Storia documentata anche da qualche foto estiva e un selfie pubblicato sui social. La Tatangelo ha raccontato che inizialmente era molto diffidente, poi si è lasciata andare.

Tuttavia è presto per parlare addirittura di matrimonio: “Per ora no, ma non lo escludo. Vedremo, ma al momento no”. E insomma, questa storia sembra comunque essere iniziata nel migliore dei modi e proseguire a gonfie vele.