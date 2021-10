“Ancora oggi porto il peso del mio gesto“: Sandra Milo confessa il suo dramma

Salvatrice Elena Greco, in arte Sandra Milo, è una attrice, conduttrice e personaggio televisivo.

Ha indossato gli abiti di ruoli importanti in film famosissimi come 8 e mezzo, Lo scapolo, Adua e le campagne, etc.

Donna bellissima, dal fascino senza età, Sandra Milo ha fatto innamorare tutto il mondo con il suo modo di fare innovativo e passionale.

Sorridente e sentimentale, l’attrice ha nel suo passato un dramma logorante, una ricordo ancor vivido nella sua mente.

Vediamo cosa è successo nel passato di Sandra Milo

Sandra Milo racconta il suo dramma: “Porto il peso del mio gesto“

Sandra Milo ha rilasciato parole drammatica in una intervista per il settimanale DiPiù.

Nei suo racconti, l’attrice ricorda un evento terribile del suo passato: la morte di sua madre.

Quest’ultima morì dopo lunghissime e strazianti sofferenze. A porre fine alla agonia della madre, ci penso Sandra con un gesto di pietà decidendo per una eutanasia non ufficiale.

Le dette delle pasticche che la portarono alla sua morte: “Mi ha supplicato di farlo. Ancora oggi porto il peso del mio gesto“, Sandra Milo è distrutta dal dolore solo al ricordo.

Si parla degli anni ’70 e, al tempo, l’eutanasia non era mai stata discussa a livello pubblico.

Sandra si trovava sul set di Otto e mezzo con il mitico regista Federico Fellini.

La Milo portava in grembo la futura figlia Debora Ergas, ora famosa inviata per la Vita in diretta.

L’attrice ricorda il dramma come un periodo straziante sia per sua mamma che per lei: “Mia mamma soffriva tantissimo e i farmaci non la aiutavano. Mi diceva: ‘Non ce la faccio più, ti prego aiutami, fammi morire’ ” racconta.

Sandra Milo, dopo sessanta anni dal dramma, sente ancora il dolore agonizzante presente in casa.

L’attrice era perdutamente innamorata di sua madre e solo con questo sentimento è riuscita a superare le sue paura durante quella fatidica notte.

Sandra dette tante pasticche di un potente sonnifero a sua madre.

“Quando se ne è andata, ho pianto tanto” ricorda Sandra e aggiunge: “Quando la speranza si perde per colpa di una malattia incurabile, la vita diventa solo sofferenza“.

Sandra conclude poi l’intervista con un messaggio di speranza: “Dio perdona anche questo“.

Dopo anni dalla morte della madre, la Procura di Roma decise di aprire un fascicolo contro l’attrice, senza però avere ulteriori conseguenze.

Sandra Milo ha fatto sognare tanti italiani con il suo charme e la sua bellezza.

La vita spettacolare ha dietro di se un dramma che ha reso la vita di Sandra, molto più difficile di quanto pensasse: il tormento ha sconvolto la sua vita