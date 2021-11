Colpo di scena al Grande Fratello Vip: i fan rimangono spiazzati dai gesti di Soleil Sorge e Lulù Selassiè

Il Grande Fratello Vip è un reality show ricco di emozioni. Scontri, amori e nuove amicizie crescono nella Casa più spiata d’Italia.

Dove prima c’erano dei litigi, un giorno potresti trovare una spalla su cui appoggiarti e una amica fidata, proprio come è successo a Soleil Sorge e la principessa Lulù Selassiè.

Un colpo di scena ha spiazzato tutti i fan della Casa del Grande Fratello Vip.

Ecco cosa è successo

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: il gesto spiazzante tra Soleil Sorge e Lulù Selassiè

Soleil Sorge e Lulù Selassiè sono due concorrenti del Grande Fratello Vip dal carattere completamente opposto: la prima è più forte e sicura, mentre la mediana delle Princesse risulta più fragile e insicura.

Lulù, durante le votazioni dell’ultima puntata, ha ricevuto un po’ di nomination ed è finita al ballottaggio contro Carmen Russo, Clarissa, Manila Nazzaro e Soleil.

Una nomination tutta in rosa.

Lulù è rimasta molto male delle votazioni anche perché è la prima settimana che le Princesse si trovano a giocare singolarmente e non più come un trio.

Questo le ha fatto molto male e si chiude a riccio e piange nei giorni seguenti.

Soleil, che vede la Selassiè in difficoltà, decide di andare ad aiutarla e a darle qualche consiglio: il colpo di scena che spiazza tutti.

“Lo so che ti dà fastidio dentro quando senti che qualcuno ti fa una nomination” inizia Soleil e aggiunge: “Ma non ti hanno detto nulla di cattivo o di mancanza di rispetto, capito?“.

La Sorge crede che le motivazioni delle nomination da parte degli altri coinquilini non fossero nemmeno così pesanti e consiglia a Lulù: “Non sentirne il peso dentro, anzi piuttosto prendilo veramente come uno stimolo e fagli vedere chi sei e quanto meriti di stare qui dentro“.

Lulù rimane in silenzio ad ascoltarla e ad ogni secondo che passa è sempre più motivata a mostrarsi così come è e senza freni.

“Anche chi è a Casa e ha un minimo di dubbio, può vedere i tuoi colori e non pensarci due volte e dire ‘Col cavolo!‘ e ti salva” Soleil la motiva e conclude: “Non lasciarti buttare giù, non soffrirla“.

Il confronto finisce con un tenero abbraccio tra le due gieffine. Anche Lulù, come Soleil, ha carattere da vendere, ha solo più difficoltà ad esternarlo.

La nostra leonessa ha però toccato le corde giuste con un colpo di scena e siamo sicure che la Princess se la vivrà a mille questa, forse, ultima settimana nella Casa