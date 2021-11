Al Grande Fratello Vip c’è stato il colpo di scena che cambierà per sempre ogni cosa all’interno della casa più spiata d’Italia.

Al Grande Fratello Vip questa sera è cambiata ogni cosa. Un capitolo di una delle storie più interessanti di questa sesta edizione, capitanata da Alfonso Signorini, è giunta finalmente al termine.

Ovviamente ci riferiamo al triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L’ex stella di Centovetrine è stata raggiunta nella casa più spiata d’Italia da sua moglie, che ha voluto confidargli di non stare passando un bel periodo in quanto le sue continue coccole con la Sorge. In particolar modo si riferiva all’ultimo messaggio che Belli gli ha fatto nelle scorse ore. Massaggio che non è passato inosservato nemmeno agli utenti della rete che hanno iniziato a sospettare che tra i due ci siano molto più di una semplice amicizia.

Anche la Duran inizia a sospettarlo e questa sera ha scelto di affrontare suo marito, rivelandogli tutto ciò che pensa.

Pace fatta al Grande Fratello Vip: da stasera cambia tutto

Delia Duran ha scelto di voler affrontare suo marito Alex Belli, confidandogli tutto il suo dolore in questa situazione, ma lui ha provato a rassicurarla confermandogli che quello che c’è tra lui e Soleil Sorge c’è soltanto una bellissima amicizia e niente di più, ma lei ha tentennato chiedendogli di prendere un po’ le distanze dal punto di vista fisico, ma lui le ha spiegato che si limita a comportarsi come si comporta con tutti i suoi amici.

“Ma lei la conosci da due mesi, non come gli altri tuoi amici che conosci da anni” gli ha ricordato Delia, ma lui ha provato a tranquillizzarla. Tant’è che Alfonso Signorini ha fatto entrare in sala anche Soleil Sorge e tra le due, contrariamente a quanto si potesse pensare, non c’è stata alcuna scintilla in quanto sono riuscite a stabilire un rapporto civile e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne l’ha rincuorata affermando che tra loro non c’è assolutamente nulla.

Delia Duran ha perdonato Alex Belli al Grande Fratello Vip e da oggi questo triangolo amoroso si è concluso qui perché ogni cosa è stata chiarita e lei si è finalmente convinta che tra loro non c’è assolutamente nulla se non un’amicizia. Il confronto finale si è concluso qui.