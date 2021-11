Adriana Volpe non si trattiene: l’attacco in diretta gela la gieffina

Adriana Volpe non si è trattenuta durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, non mandandole a dire alla gieffina in collegamento dalla casa più spiata d’Italia.

Adriana Volpe si è sempre contraddistinta per essere una conduttrice sempre gentile ed educata, molto professionale. In veste di opinionista al GF Vip ha sempre rispettato queste sue caratteristiche, ma anche mostrato un altro lato del suo carattere. Quello combattivo e tagliante.

Con i concorrenti Adriana non si è mai risparmiata, rivelando sempre ciò che pensa. Lo abbiamo visto bene con Alex Belli, dove non si è fatta problemi a dire lui che sospettava del suo matrimonio. O di quello lo ha notato più attratto da Soleil Sorge piuttosto che da sua moglie Delia Duran.

Per questo motivo durante il corso della diretta di questa sera non si è tirata indietro ed ha criticato la gieffina senza troppi giri di parole. Di chi stiamo parlando? Di Carmen Russo, che ha dovuto fare i conti con le dure parole dell’opinionista.

Carmen Russo rimproverata da Adriana Volpe al GF Vip: la stoccata in diretta

Adriana Volpe ha criticato l’atteggiamento della concorrente di Alfonso Signorini che secondo lei, a differenza di molti dei suoi compagni di viaggio, non si esporrebbe rimanendo sempre di parte senza mai rivelare che cosa pensa realmente. Sonia Bruganelli è prontamente intervenuta, facendo notare alla sua collega che soltanto poche persone nella casa del Grande Fratello Vip si espongono rivelando ciò che pensano, mentre altri preferiscono agire in maniera completamente differente.

Alfonso Signorini, come è giusto che sia, ha dato a Carmen Russo la possibilità di poter replicare e lei non si è di certo tirata indietro.

Carmen ha replicato alle critiche mosse nei suoi confronti affermando che è vero che lei spesso non utilizza le parole e che non ha grosse capacità dialettiche come molti dei suoi compagni, ma che a differenza loro lei ama fare i fatti e se a volte non ha fatto un determinato gesto nei confronti degli altri vipponi era perchè semplicemente non era d’accordo con il loro modo di vedere le cose, ma secondo Adriana Volpe questa non è giustificazione in quanto arrivati ad un certo punto del gioco, secondo il suo parere, è impossibile non esposrsi.

Adriana Volpe ha criticato Carmen Russo, ma quest’ultima ha risposto a tono senza perdere la calma.