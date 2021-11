Katia Ricciarelli esagera con Manila Nazzaro, l’assurda richiesta: video

Katia Ricciarelli esagera con Manila Nazzaro: l’assurda richiesta pochi minuti prima della puntata del Grande Fratello Vip 2021.

Katia Ricciarelli ha vissuto una settimana intensa. La cantante ha discusso pesantemente con Miriana Trevisan, ma anche con Patrizia Pellegrino, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che ha fatto infuriare Katia per aver cantato in un momento in cui era particolarmente nervosa per la cena che tardava ad arrivare. Poco prima della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, inolte, la Ricciarelli ha avuto uno sfogo anche con Manila Nazzaro.

Tutto è accaduto nella zona beauty prima della nuova diretta con Alfonso Signorini. Ansiosa di essere pronta per l’inizio della puntata, la Ricciarelli ha perso la pazienza con Manila Nazzaro, ma cos’è successo esattamente? Andiamo a scoprire tutto.

Katia Ricciarelli contro Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021: colpa dei capelli

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, prima di ogni puntata, Manila Nazzaro e Soleil Sorge si occupano della bellezza di Katia Ricciarelli. Mentre Soleil è l’addetta al trucco, Manila si occupa sempre dei capelli. Dopo aver fatto la piega prima della chiusura nelle stanze, Manila ha rimandato la fine dei lavori a poco prima dell’inizio della puntata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Grande Fratello Vip 2021, cast rivoluzionato: ecco i nuovi concorrenti

Prima della puntata, oltre a sistemare i propri capelli e il proprio trucco,Manila Nazzaro ha stirato anche le camicie di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Mentre stirava vicino alla Ricciarelli, quest’ultima si è mostrata infastidita. Katia, infatti, ha chiesto alla Nazzaro di sistemarle subito i capelli facendo perdere la pazienza all’ex Miss Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Lulù Selassiè spiazza Manuel Bortuzzo: le parole che non si aspettava

“Mi lascio i capelli così. Metto due forcine qui e basta“, si è lamentata la Ricciarelli. “Katia fermati. Non fare così perchè lo sai che faccio tutto quello che vuoi e lo faccio con il cuore, ma calmati un attimo”, ha risposto Manila. “Non dirmi di calmarmi perchè è da stamattina che sono qua”, ha sbottato la Ricciarelli.

Manila si è truccata e poi ha stirato le camicie a Manuel e Aldo. Poi arriva Katia, che pretende che Manila debba mollare tutto e sistemarle i capelli Ammiro la pazienza di Manila, anche se stava per sbroccare male pure lei 🥲 #gfvip pic.twitter.com/p7cZuR5xT9 — Ste 22 ✨ (@Sterny2222) November 26, 2021

Manila ha così finito di stirare occupandosi immediatamente dei capelli della Ricciarelli.