Grande Fratello Vip 2021, cast rivoluzionato: ecco i nuovi concorrenti

Il Grande Fratello Vip ha messo in atto nuove importanti decisioni che porteranno a degli esiti totalmente inaspettati: le novità rivoluzionano tutto! Quando si parla di concorrenti, specialmente se vipponi, i fan vanno in visibilio perché non vedono l’ora di vedere i propri beniamini andare in scena. Ecco i nomi di chi entrerà in casa.

Se credi che il Grande Fratello Vip stia per chiudere i battenti, ti stai sbagliando di grosso, perché la carne è appena stata messa sul fuoco, e lentamente sta cuocendo delle novità scottanti! Il reality per eccellenza di canale 5 ha apportato delle modifiche che il pubblico a casa non si sarebbe mai aspettato. Nella casa più chiacchierata d’Italia varcheranno la soglia due concorrenti, ma le loro caratteristiche sconvolgono tutti!

Con Alfonso Signorini non si scherza, perché ha intenzione di giocare pesante con l’arsenale di vipponi che si è preparato! Non ci saranno sconti per i coinquilini all’interno della casa, perché dovranno affrontare tutto a muso duro.

Di recente, i litigi e le confessioni sono stati al centro dell’attenzione. Nello specifico una gieffina molto discussa decide di vuotare il sacco modificando tutto, ma non finisce qui.

Chissà come reagirà alla vista delle nuove star pronte per fare il loro debutto!

Grande Fratello Vip, ecco i due nuovi concorrenti!

L’edizione in corso è senza dubbio quella in cui le polemiche sono all’ordine del giorno. Incomprensioni e malumori hanno diviso molti legami che invece sembravano duraturi, ma le ultime frecciatine all’ex amico rivelano la verità dei fatti, ormai ognuno ha preso la sua strada. Ma ecco che a portare una ventata di allegria e spensieratezza ci pensano degli ex veterani della casa più spiata! Ecco i due concorrenti!

I nomi sono Valerina Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’anelli! Un tris d’assi che non poteva certo lasciarselo scappare il conduttore che fa di tutto per innescare nuove dinamiche e rendere il reality uno show sempre inedito e inaspettato.

Si tratta però di soli due concorrenti, infatti la decisione è stata presa e non può farsi altrimenti. Valeria non ha bisogno di presentazioni, lei è una diva al 100%! Già concorrente in edizioni passate, ha deciso di fare il suo ingresso. In fondo, dove si sta bene si ritorna con piacere.

Anche Giacomo non è un volto così nuovo nel reality. Il chirurgo estetico dei vip ha già partecipato l’anno scorso, ma con scarso successo. Quest’anno riuscirà a non battere la fiacca e conquistare tutti?

Infine, Biagio non è un nome che salta subito all’occhio, ma anche lui è già stato un gieffino nella versione Nip, Not important People nella lontana edizione del 2011, ma è anche un collaboratore e opinionista de Le Iene.

Se sono tre nomi, perché si parla di due concorrenti? La causa è data dal fatto che Valeria e Giacomo parteciperanno con un unico concorrente. Una coppia senza dubbio da temere dato che i due sono anche dei grandi amici.

Ne vedremo delle belle, perché questo è solo l’inizio, la lista di vip è ancora lunga!