Lulù Selassiè spiazza Manuel Bortuzzo: le parole che non si aspettava

Lulù Selassiè ha spiazzato Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Le sue parole hanno colpito ed affondato il nuotatore.

Lulù Selassiè, poco prima della diretta di questa sera al GF Vip, ha lasciato di stucco non solo tutti i fedeli sostenitori del programma, che hanno accolto in maniera stupita la scelta della produzione di allungare la messa in onda fino a marzo rendendola l’edizione più lunga di sempre, ma anche Manuel Bortuzzo.

La Principessa, sin dall’inizio del suo percorso nella casa più spiata d’Italia, non ha mai nascosto un certo interesse nei confronti del nuotatore ed anche lui ha sembrato ricambiare. Nonostante ciò non sono mancati alti e bassi all’interno del loro rapporto e in più di un’occasione lui ha deciso di allontanarla da sé non riuscendo a tollerare i suoi atteggiamenti, definiti troppo morbosi ed ossessivi.

Tant’è che Manuel aveva deciso di allontanarsi in maniera definitiva da lei, ma durante il corso di questa settimana ci ha ripensato e si è nuovamente avvicinato a lei. Lulù lo ha lasciato senza parole cogliendolo del tutto di sorpresa con la sua ultima decisione.

Lulù Selassiè ha spiazzato Manuel Bortuzzo che non si aspettava una confessione del genere da parte di lei.

Manuel Bortuzzo spiazzato da Lulù Selassiè al GF Vip: parole inaspettate

Manuel Bortuzzo, fin dall’inizio di questa conoscenza nata sotto l’occhio indiscreto delle telecamere del Grande Fratello Vip, è sempre sembrato essere quello meno preso tra i due e nonostante ora abbia scelto di riavvicinarsi a lei, Lulù Selassiè ha preso un’importante decisione che lo ha spiazzato e siamo sicuri che anche gli utenti della rete sono rimasti piuttosto sorpresi dalle sue parole.

La Principessa nella scorse ore ha informato il nuotatore, come potete notare dal video incorporato in fondo a questo articolo, che non ha alcuna intenzione di avere una storia con lui, nonostante sia una delle cose che più desideri in questo momento. Il motivo?

A causa dei severi giudizi che ha ricevuto durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, in merito alla sua conoscenza con Manuel, preferisce viversi questo rapporto una volta che quest’esperienza sarà giunta al termine. In modo tale da poter viversi il tutto senza alcun condizionamento e senza la paura di poter trasmettere un’immagine distorta della realtà per quello che riguarda la sua persona.

Manuel Bortuzzo è rimasto sorpreso da Lulù in quanto probabilmente non si aspettava una simile svolta da parte sua.