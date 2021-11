Massaggio hot al Grande Fratello Vip: Alex Belli non si trattiene!

Al Grande Fratello Vip Alex Belli non è riuscito a trattenersi e poco prima della diretta è stato il protagonista di un insolito massaggio.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno ed in particolar modo per quanto riguarda la coppia, di amici, formata da Alex Belli e Soleil Sorge.

Nonostante tutti, presentatore e opinioniste comprese, ritengano che tra i due ci sia una forte attrazione, i due continuano a ribadire di essere soltanto dei buoni amici e niente di più, ma nonostante la moglie di lui, uniti dalla liturgia della parola, continui ad essere infastidita dal loro avvicinamento, l’ex stella di Centovetrine continua il suo percorso senza sosta senza mai distaccarsi dalla sua compagna di viaggio.

Tant’è che nelle scorse ore le temperature nella casa del Grande Fratello Vip sembrerebbero essere salite rispetto alla norma. Dopo il bacio cinematografico e le coccole in piscina, è arrivato il massaggio sensuale di Alex Belli a Soleil Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge si rilassano al Grande Fratello Vip: il massaggio inaspettato

Alex Belli nelle scorse ore, poco prima della diretta prevista per questa sera, in cui entrerà sua moglie Delia Duran a gran sorpresa, ha deciso di non stare con le mani in mano e si è abbandonato ad un massaggio sensuale verso la sua compagna di viaggio.

Soleil Sorge, come potete vedere dalla clip incorporata poco più in alto, ha deciso di stendersi e restare in topless, mentre il bell’attore, con tanto di olio rilassante, toccava il suo corpo abbandonandosi in massaggio che sembrerebbe essere stato gradito e non poco dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tant’è che sembrava essere piuttosto rilassata.

Durante il corso del massaggio al GF Vip, tra i due non sono di certo mancate battutine e leggere provocazioni e siamo alquanto sicuro che se Delia Duran è all’oscuro di tutto, questa sera durante il suo ingresso avrà modo di recuperare ogni cosa e di potersi comportare di conseguenza di fronte a quanto accaduto.

Anche se gli utenti della rete, proprio come Adriana Volpe, che durante la scorsa diretta ha avuto un confronto con Alex Belli, sono convinti che il bell’attore sia molto più preso dall’ex protagonista di Uomini e Donne che dalla sua compagna, che invece per Sonia Bruganelli non vedeva l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia.