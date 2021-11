Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini dovrà lottare per farla sua. Lei sta ricevendo un’altra allettante proposta televisiva.

Al Grande Fratello Vip, non è di certo un mistero, stanno per entrare nuovi concorrenti. Sembrerebbe che il numero di vipponi che la produzione andrà a selezionare sarà bello consistente, quasi 10. Un numero, se ci si sofferma a pensare, anche piuttosto equo considerando che questa sesta edizione sarà in assoluto quella più lunga della storia del reality show di canale 5.

E per questo motivo, per permettere la messa in onda fino a marzo, c’è bisogno di rinforzi in quanto i concorrenti attualmente in gara sono troppo pochi per poter proseguire per così tanti mesi. Una vippona su cui Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi però sarebbe corteggiata anche da un’altra produzione e secondo la penna di Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, lei non avrebbe ancora fatto la sua scelta.

Alfonso per averla nel suo cast dovrà battersi con le unghie e con i denti perché qualora lei dovesse accettare, sarebbe senza dubbio un bell’ingresso nella casa più spiata d’Italia. In quanto scuoterebbe e non poco gli animi degli altri vipponi, creando nuove dinamiche piuttosto interessanti. Ma di chi stiamo parlando? Ecco chi è la vippona più corteggiata dal Grande Fratello Vip.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Signorini riuscirà ad averla per sé?

Al GF Vip nuovi concorrenti stanno per fare il loro ingresso e tra quelli adocchiati da Alfonso Signorini e la produzione del reality show di canale 5 ci sarebbe qualcuno che sarebbe conteso anche da altri programmi che la vorrebbero a tutti i cast nel proprio cast. L’ultima decisione però si sa spetta alla diretta interessata, ma di chi stiamo parlando e quale programma tv ha messo gli occhi sulla potenziale vippona?

Il personaggio famoso in questione è Paola Caruso, nota al pubblico del piccolo schermo per essere stata la Bonas di Avanti un altro ed aver frequentato per diversi anni i salotti televisivi di Barbara d’Urso, dove ha avuto modo di poter riabbracciare la sua mamma biologica. Una storia difficile e toccante, che avrà modo di poter raccontare nella casa più spiata d’Italia qualora dovesse scegliere Signorini.

“Paola Caruso potrebbe scegliere di entrare nella casa del GF Vip o partecipare alla nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, che per la rima volta avrà parte del cast formato da celebrities” rivela il giornalista per il noto settimanale. “Cosa sceglierà?” conclude, chiedendosi in maniera retorica quale sarà la scelta dell’ex pupilla di Barbara d’Urso.

Paola Caruso sarà al GF Vip o preferirà la produzione del programma di Italia 1?