Manuel Bortuzzo, sogno bollente al Gf Vip? La confessione a Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo non si è trattenuto al Grande Fratello Vip: nelle scorse ore ha confidato il suo sogno bollente alla Principessa Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo continua a stupire il pubblico della rete. Il concorrente di Alfonso Signorini non ha mai fatto mistero di provare una certa attrazione nei confronti di Lulù Selassiè, ma anche di non apprezzare il suo lato più morboso ed apprensivo. Lato del carattere di lei che lo ha spinto più volte ad allontanarsi e a perdere la calma.

Tant’è che sembrava ci avesse messo un punto sull’intera faccenda e da concludere il loro rapporto, ma negli ultimi giorni così non sembrerebbe. In quanto non solo Manuel si è avvicinato di nuovo alla Principessa del GF Vip, ma le ha anche confidato di aver fatto un sogno bollente con lei protagonista.

Lulù Selassiè stupita: la confessione bollente di Manuel Bortuzzo al GF Vip

Lulù Selassiè è sempre stata molto presa dal suo Manuel Bortuzzo. A volte anche troppo visto che lui ha preso più volte la decisione di allontanarsi da lei, ma nonostante ciò i due sembrerebbero non riuscire a stare lontani uno dall’altra. Tant’è che nelle scorse ore lui le confidato di aver fatto un sogno a luci rosse con lei protagonista.

Dopo vari riascolti la mia sentenza è che lui parlasse di una sua fantasia o di un suo sogno con lei protagonista.

M: Facevi cose da sola con lei mani..

L: Da sola?

M: A te..

L: E tu?

M: Guardavo! (ridono) ADDIO. — BL (@rainbow20202020) November 24, 2021

Ma come avrà reagito Lucrezia di fronte a questa inedita confessione ricevuta nelle scorse ore dal suo pupillo?

La principessa, come potete notare dal video incorporato poco più in basso, è rimasta stupita dalla confessione di Manuel Bortuzzo. Interpretando il tutto come un segnale di riavvicinamento da parte sua e non potrebbe chiedere cosa migliore, considerato che non ha mai fatto mistero di essere particolarmente attratta da lui e non solo da un mero punto di vista estetico.

Sicuramente, durante il corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip, prevista per venerdì sera, Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire questa ghiotta occasione di poter parlare del loro rapporto. Rapporto che sembra incuriosire e non poco tantissimi utenti del web che sperano che la conoscenza tra i due possa trasformarsi in qualcosa di più di una semplice amicizia.

Lulù parla di Manuel con Jessica.”Ieri durante la cena mi fa:<Ti ho sognata,te lo dico dopo>”

Fortuna che c’è il video di ieri di lui che racconta il sogno così lei non passa per visionaria🥲

L’impazienza di lui di raccontarle il sogno hot:un altro segnale di stop giusto?!#gfvip pic.twitter.com/htmWGNJkrc — BL (@rainbow20202020) November 25, 2021

Che questa volta, tra Manuel e Lulù, sia finalmente arrivata la volta giusta? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro due.