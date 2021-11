Royal Family: è scontro tra Kate e la Regina Elisabetta

Potrebbe non essere un Natale sereno all’interno della Royal Family inglese. All’orizzonte c’è uno scontro tra Kate e la Regina Elisabetta

Il Natale è una festa molto importante per la Royal Family inglese. Ogni anno la monarchia inglese si riunisce e festeggia le festività natalizie. L’intera famiglia dei Windsor è ospite della Regina Elisabetta presso la tenuta di Sandringham House, una residenza di campagna, di proprietà della casa reale inglese da circa due secoli, sita nel villaggio di Sandringham nella contea di Norfolk.

Quest’anno l’anziana sovrana ha dovuto anticipare la sua partenza per Sandringham a causa di alcuni problemi di salute che le hanno impedito di partecipare a tutti i recenti impegni pubblici della Famiglia Reale. Ma Sua Maestà non ha nessuna intenzione di rinunciare alle tradizioni del Natale, comprese alcune usanze che vanno avanti da tantissimi decenni.

Nel corso delle festività, i membri della Royal Family si riuniscono, discutono delle vicende legate alla corona, mangiano, si scambiano i regali ed organizzano alcuni giochi. Gli addobbi devono essere impeccabili, il menu preciso e dettagliato e l’abbigliamento dei partecipanti deve rispettare l’importanza dell’evento. Non capita tutti i giorni di passare il Natale in compagnia di una regina.

Ma ci sono alcune tradizioni che possono risultare fastidiose. È il caso di Kate Middleton, che potrebbe essere nel mirino della Regina Elisabetta nel corso delle prossime festività natalizie. Vediamo insieme i dettagli di questa curiosa vicenda.

Royal Family: il gioco di Elisabetta che non piace a Kate

Quando vuole, la Regina Elisabetta sa essere particolarmente spietata. Nonostante l’età avanzata, Queen Elizabeth è pronta a rispettare le tradizioni natalizie anche quest’anno. Tra addobbi, regali e protocolli dettagliati, c’è una tradizione alla quale l’anziana sovrana è molto legata. Ma Kate Middleton pare non essere d’accordo!

Questa storia risale addirittura al 1900, quando il Re Edoardo VII introdusse una curiosa tradizione. Il nonno di Elisabetta II aveva l’abitudine di pesare ogni membro della famiglia all’arrivo e all’uscita dalla tenuta di Sandringham. All’apparenza, questa tradizione potrebbe sembrare particolarmente crudele, ma invece non è così. Anzi, il re aveva intenzioni molto nobili.

Il suo intento era quello di assicurarsi che tutti lasciassero la tenuta a stomaco pieno. Edoardo VII voleva essere sicuro che tutti avessero mangiato tanto e bene e che tutti avessero preso dei chili. E anche la Regina Elisabetta ha sempre avuto l’abitudine di portare avanti questa tradizione. Tutti i membri della Royal Family saranno pesati all’entrata e all’uscita dalla tenuta di Sandringham.

Per una donna molto attenta alla linea come Kate Middleton, questa tradizione potrebbe sembrare crudele e umiliante. La Duchessa di Cambridge sarà pesata, come tutti gli altri membri senior della Royal Family, su una bilancia elettronica. Successivamente, toccherà alla storica bilancia del Re Edoardo VII pesare tutti gli ospiti di Elisabetta II. Proprio per questo motivo, pare che Kate provi a mangiare un po’ più del solito a Natale, per evitare che Elisabetta ci resti male.