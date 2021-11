“Non entrano più”: clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip

By

Grande Fratello, l’ingresso dei due nuovi concorrenti sarebbe sfumato all’ultimo momento nonostante entrambi fossero già in quarantena

Il Grande Fratello Vip, giunto alla sua sesta edizione, si sta preparando a questa lunghissima estensione, che porterà avanti il programma fino a marzo del 2022. Per sostenere questa durata eccezionale serviranno nuovi concorrenti, che probabilmente si appresteranno a entrare in queste settimane. Urge, ovviamente, una rinfrescata al gruppo, anche per ravvivare l’interesse del pubblico.

Non si tratta di indiscrezioni, ma di una notizia certa, visto che l’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore Alfonso Signorini. Tutto pronto, quindi: nella casa di Cinecittà dovrebbero entrare ben 10 nuovi concorrenti, ma non tutti insieme. Probabilmente la strategia è di farli entrare un po’ alla volta, evidentemente uno per puntata nell’arco delle prossime settimane.

Leggi anche – Il crollo di Miriana Trevisan: lacrime e disperazione al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, due ingressi saltano per motivi inaspettati

Ma chi saranno i nomi? Ovviamente ad oggi è tutto top secret, ma le indiscrezioni avevano parlato di due protagonisti di “Uomini e Donne”. Si tratta di Giulia Cavaglià e di Giulio Raselli. I due “Giuli” erano fortemente candidati, ma qualcosa è successo. Si tratta di una coppia che si era formata nel dating show, ma poi le cose non sono andate bene. Tuttavia, il pubblico del Grande Fratello dovrà fare a meno di loro, visto che i due non entreranno più nel reality.

Leggi anche – Grande Fratello Vip 2021, cinque addii a dicembre: ecco chi lascia

Il motivo è rivelato dalla blogger Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram spiega (in realtà la notizia arriva da un commento di un’altra utente) che per un problema di quarantena il loro ingresso è saltato. Forse dovrebbe trattarsi di un rinvio, ma evidentemente il problema ha portato al loro definitivo addio alla partecipazione nel reality. Vedremo se sarà effettivamente così.