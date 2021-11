Star del programma La Fattoria torna al centro della scena, la riconoscete? Il passato glorioso al fianco di Aldo Montano e Katia Ricciarelli ha fatto crescere la sua fama, ma non solo. Ci sono altri retroscena inediti sulla sua vita privata che saltano fuori e sconvolgono tutti: guardate come si è trasformata!

La star della Fattoria ha senza dubbio avuto un grande successo nel corso degli anni Duemila, il motivo? E’ conosciuta in tutto il mondo! Tra le varie esperienze lavorative se ne contano una serie, infatti il suo volto non passa inosservato, anzi tutto il contrario. La scala verso il successo ha però sfide e difficoltà che l’hanno portata a fare altre esperienze di vita, lontano dagli schermi tv. Ecco il reale motivo della sua inaspettata assenza.

La Fattoria è stato un reality molto amato negli anni duemila, andato in onda per quattro edizioni dal 2004 al 2009, raggiugendo il successo. Per chi lo seguiva lo ricorda come una sorta di Grande Fratello Vip, ma in campagna!

Infatti, la prima edizione si è svolta proprio in Toscana in una fattoria realizzata ispirandosi ad una tipica del 1870, nella quale i vip dovevano vivere come dei veri contadini e affrontare le sfide della giornata.

Insomma un programma divertentissimo e ricco di colpi di scena. Tra le dinamiche, non si possono dimenticare i loro litigi e discussioni. Ecco che la stella del reality show torna alla ribalta, è sempre più famosa!

La star del reality La Fattoria torna al centro della scena

Essere un personaggio della tv comporta saper restare al massimo della notorietà anche quando la competitività aumenta e ci sono poche possibilità, ma non solo. Tra i gossip, non si può dimenticare lo scoop sulla showgirl che ha causato il panico all’interno del Grande Fratello Vip. La vita ha delle sorprese per ognuno, soprattutto quando si entra nei reality! Per cui non sempre si trova il modo per non perdere la fama e il successo. Nel suo caso la situazione è molto particolare, perché nonostante a primo impatto il suo nome non dica niente, in realtà è diventata ancora più famosa!

Si tratta di Natalie Kriz, eccola in foto, ieri e oggi! Bellezza uruguayana conosciuta dal pubblico a casa grazie al piccolo schermo televisivo, passando al contempo di passerella in passerella, perché la sua carriera da modella farebbe invidia a chiunque.

Entra nelle case dei telespettatori con Fabio Fazio in Quelli che il calcio, in seguito partecipa anche a Domenica In nell’anno in cui è stato condotto da Amadeus. La sua visibilità cresce, perché oltre alla carriera televisiva, già a 16 anni sfilava per marchi come Versace!

Insomma, una bellissima forza della natura, la quale ha poi fatto una grande crescita anche nel mondo della conduzione. Nel 2005 al fianco di Enrico Papi conduce Il Gioco dei 9, poi ottiene una piccola parte nella soap Vivere, ed è nel 2006 la sua ultima apparizione, al format televisivo La Fattoria.

Da allora non l’abbiamo più vista in tv, ma nelle passerelle di alta moda sì! Infatti, è diventata una modella internazionale apprezzatissima, ma non solo, perché è diventata madre di tre splendidi bambini.

Sposa Ori Kafri ideatore e fondatore del marchio JK Place, infatti lo portano due prestigiosissimi alberghi di Firenze e Capri. Nonostante la modella non pubblichi molto della sua vita privata dato che è riservata anche nelle foto postate nei social, noi abbiamo svelato dei retroscena interessanti.

Quello che è noto è che vive a Firenze con la famiglia, ma soprattutto che dopo tanto lavoro nel mondo dello spettacolo, oggi al fianco dei suoi cari è felicissima.