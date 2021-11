Scontro decisivo per i concorrenti del Grande Fratello Vip, volano stracci! Sembra che ci abbiano davvero messo una pietra sopra una volta per tutte! Le parole sono velenose e le accuse pesanti, ecco cos’è accaduto e i retroscena del litigio che ha infuocato tutta la casa.

Il Grande Fratello Vip non smette di stupire i telespettatori, specialmente dopo lo scontro finale. Questo ha segnato la battuta d’arresto che tutti si sarebbero aspettati prima o poi. La trasmissione più discussa continua a mettere “carne al brodo” perché le discussioni non terminano mai, ma non solo. Perché tra le polemiche saltano fuori quei dettagli che erano sfuggiti ai telespettatori che fedelissimi non perdono un appuntamento. E’ nel dietro le quinte che viene svelato tutto!

Lo scontro al Grande Fratello Vip ha segnato la fine di qualsiasi relazione tra i due, lasciando non poco malcontento anche per il clima che si è creato. Che questo sia il reality dei litigi è ormai accertato, anche perché sembra che i concorrenti non facciano altro da quando hanno iniziato.

Fortunatamente nascono anche amicizie sane, confermate dal gesto di Aldo Montano nei confronti di Manila Nazzaro. I due hanno commosso i telespettatori, perché è questo il GF che tutti amano!

Ma come non detto, ecco che torna la tempesta tra due gieffini molto discussi. Chi riuscirà ad avere la meglio?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il dramma di Katia Ricciarelli: il racconto struggente

Scontro segna la “fine di tutto” al Grande Fratello Vip

I litigi sono di casa nel reality condotto da Alfonso Signorini. Persino personaggi come la cantante lirica più amata combinano guai, infatti di recente ci è andata giù pesante. Katia insulta pesantemente la gieffina che cade in preda alle lacrime, assurda situazione. Per non parlare dei problemi di cuore! L’amore non è bello se non è litigherello, ma loro hanno decisamente superato qualsiasi limite! Si è creduto a tutto, meno che ad una vera storia tra i due, il motivo? Le indecisioni e i drammi hanno avuto la meglio sui sentimenti che stavano per nascere. E’ nell’ultimissima discussione che però viene rivelato qualcosa di inaspettato, ma soprattutto di pesante e difficile da digerire: accuse e parole al veleno!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 2021, cinque addii a dicembre: ecco chi lascia la casa

Si tratta proprio di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni! I due vipponi non riescono proprio a trovare un punto d’incontro, anzi lo scontro perenne è in atto, anche se una delle due parti sembra aver dato sfogo a tutta l’impazienza e l’intolleranza accumulata nel corso degli ultimi tempi.

E’ Sophie che continua ad attaccare l’ex fiamma, evitando discorsi e affermando che qualsiasi promessa mantenga Gianmaria, lui debba allontanarsi perché non lo sopporta più al punto di urlare che “Tra loro non c’è mai stato niente, quindi non parlerà del niente!”

Questa è un’affermazione pesante nei confronti di un ragazzo che credeva fortemente nei suoi sentimenti. Un amore forse mai davvero corrisposto da parte della ragazza che non ha fatto altro che scacciarlo.

Lui da temerario e coraggioso di cuore, ha continuato cercando di voler concludere il discorso, affermando che al di là dell’altro litigio in cui ci è andata di mezzo anche Jessica, la sorella maggiore del trio Selassié, lui ha mantenuto la promessa non abbandonando la casa! Al momento, non è neanche in nomination!

La Codegoni rimane impassibile e fredda come il ghiaccio, facendo trasparire solo un eclatante fastidio verso una persona che non ha mai e continuerà a far parte di un “noi”.

Lo abbandona in veranda e decide che tutto è finito. Restiamo aggiornati per altre news!