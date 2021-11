Come lavare i vetri senza lasciare aloni: il trucco infallibile

I vetri sono un tasto dolente nella cura della casa, il motivo? Nonostante tu li pulisca con estrema attenzione, rimangono sempre i fatidici aloni! Passi e ripassi lo straccio imbevuto del prodotto, ma questi si ostinano a macchiare il tuo vetro, il quale sembra più sporco di prima. Non temere, ho un segreto che fa al caso tuo.

Se credi che mantenere i vetri perfetti sia impossibile, ti sbagli di grosso, perché esiste un rimedio imbattibile. Avere la casa sempre in ordine è difficile con il tran tran quotidiano, ciò che però è fondamentale sapere è che se lo fai bene una volta, in futuro non avrai alcun problema! Ecco come devi fare.

Innanzitutto, come già sai, il vetro è un materiale delicato, per cui anche passare in modo scorretto lo strumento per pulire, oppure fare un uso improprio della pezza, può causare dei graffi irreparabili, rovinandolo per sempre.

A proposito di attrezzi del pulito, fai la corretta manutenzione delle spugne, o le getti via dopo qualche utilizzo? Perché esistono dei trucchi imbattibili per pulirle e poi riutilizzarle, proprio perché sempre facendo la corretta manutenzione, i materiali che usi spesso possono durare più a lungo.

Con meno sprechi fai già un gran favore alle tue tasche, ma anche all’ambiente! Ecco cosa dovresti fare per i tuoi cristalli splendenti!

Vetri perfetti, il trucco che devi assolutamente conoscere!

Ricorda che non esistono tecniche assolutamente perfette, ma piccoli accorgimenti che renderanno le tue capacità sensazionali! Per prima cosa metti in atto i trucchi della nonna perché ti cambieranno la vita, ti velocizzeranno durante le pulizie in casa e ti permetteranno anche di avere molto più tempo per te! Inoltre, sai che puoi fare tutto con un metodo pratico?

Non ti serve spendere denaro e fatica, ma solo buon senso e rispetto per la natura. Infatti, prendi in mano uno contenitore spray vuoto e prepara il prodotto naturale che ti permetterà di pulire tutto in un batti baleno, soprattutto senza alcun alone!

Ti basteranno soltanto due prodotti. Mescola 100 ml di aceto di vino bianco in un litro d’acqua calda, mi raccomando non fredda perché l’azione sgrassante è minore, ed il gioco è fatto! Ma non finisce qui. Perché sicuramente commetti un grosso errore: quello di non spolverare!

Sai che la maggior parte della sporcizia e della persistenza degli aloni proviene proprio dal fatto che c’è tantissima polvere accumulata negli infissi? Vedrai che compiendo questa operazione, non solo farai tutto più in fretta, ma la pulizia durerà più a lungo.

Infine, ma non meno importante, prendete dei vecchi fogli di giornale e passateli sopra lo spray fai da te, nessun alone si creerà e nessun vetro si graffierà come quando utilizzi lo Scottex, non farlo mai.

Infatti, usare la carta per asciugare, o decidere di pulire i vetri in un giorno caldo, contribuirà alla loro corrosione e danneggiamento di pari passo all’utilizzo di una spugna abrasiva!

Segui questi trucchetti, vedrai non te ne pentirai!