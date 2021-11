Manuel Bortuzzo, il colpo di scena con Lulù Selassiè: altro che addio!

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è davvero finita? Nelle scorse ore al Grande Fratello Vip è arrivato un nuovo colpo di scena tra i due perchè si sa: nella casa più spiata d’Italia nulla è come sembra

Manuel Bortuzzo, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, si è fatto notare non solo per il suo passato difficile alle spalle, ma anche per la conoscenza con Lulù Selassiè.

Conoscenza che, diciamolo, non è di certo stata tra le più tranquille e serene, considerato che i due non fanno altro che interrompere il tutto e riavvicinarsi. O meglio: è il concorrente del GF Vip ad avvicinarsi alla Principessa per poi scegliere di allontanarsi, stremato dai suoi atteggiamenti, per poi ritornarci vicino.

Durante gli ultimi appuntamenti con Alfonso Signorini, Manuel era stato piuttosto chiaro, dopo aver perso la calma, dando l’ennesimo due di picche alla giovane Selassiè, ribadendo che lui all’interno di questo contesto vuole i suoi spazi e che non è alla ricerca di una fidanzata.

Nelle scorse ore però Manuel Bortuzzo ha stupito Lulù Selassiè al GF Vip servendo, non solo a lei ma anche a tutto il pubblico che da casa segue con la massima attenzione, l’ennesimo colpo di scena.

Lulù Selassiè stupita da Manuel Bortuzzo: nuovo riavvicinamento al GF Vip

Manuel Bortuzzo si è avvicinato per ben due occasioni a Lulù Selassiè dopo la scorsa diretta del Grande Fratello Vip. La prima a tavola, dove ha scelto di sedersi al suo fianco e comportandosi in maniera dolce, passandole anche i vari piatti che lei aveva scelto di consumare durante il pasto, ma fin qui nulla di strano. Potrebbe trattarsi di semplice educazione e gentilezza e nulla di più.

Poco dopo la puntata, però, il nuotatore l’ha raggiunta a letto ed ha iniziato a coccolarla e a fare progetti futuri su che cosa fare, l’indomani nella casa più spiata d’Italia, in sua compagnia.

Manuel Bortuzzo ha di nuovo cambiato idea nei confronti del suo rapporto con la Principessa Lulù? Gli utenti della rete sono nettamente diviso su questo, ennesimo, ritorno di fiamma. C’è chi afferma e sostiene che i due hanno un rapporto complicato e che il contesto dentro cui si trovano non li sta affatto aiutando.

I più maliziosi, invece, sospettano che il nuotatore stia utilizzando la Selassiè per avere una maggiore visibilità all’interno del Grande Fratello Vip. In quanto, fatta eccezione per le sorprese che riceve in maniera abbastanza frequente, non si parlerebbe di lui se non in base agli alti e bassi con Lulù.

Per Manuel e Lulù questa sarà la volta giusta?