Ecco come stanno le ormai famosissime gemelle di Vite al Limite: dalla loro infanzia difficile alla nuova vita oggi. Cosa è cambiato

Alcune storie che arrivano da “Vite al Limite” sono davvero incredibili. Molte di queste riescono a colpire il pubblico al cuore e a commuoverlo. Dietro questi casi di obesità grave, si nascondono storie umane intense. Spesso, le persone che arrivano a pesare centinaia di chili hanno problemi molto seri, a partire da un’infanzia difficile fino ad arrivare a problemi relazionali importanti. Tra quelle che hanno colpito maggiormente il pubblico c’è anche la vicenda di due gemelle.

Entrambe erano malate di obesità grave, e il loro percorso ha commosso sia il pubblico americano che quello italiano. Entrambe hanno condiviso un’infanzia molto difficile, fatta di abusi quando erano piccole. Insieme si facevano forza a vicenda, ma avevano finito col trovare nel cibo l’unico vero conforto per le loro tristi vite. Avevano raggiunto i 39 anni di età e un peso che, sommato insieme, sfiorava la mezza tonnellata.

Vite al limite, il difficile percorso di due sorelle gemelle

Quando si sono rivolte al dottor Nowzaradan avevano deciso che la loro vita non poteva più continuare in quel modo. Il medico le ha prese in cura, aiutandole a trovare la strada giusta per uscire da quel tunnel. Le cose sono iniziate bene, visto che in un mese hanno perso 20 chili con la dieta. Nel tempo sono arrivate al peso giusto per il bypass gastrico. Una sorella lo ha fatto prima dell’altra a causa di problemi cardiaci.

Stiamo parlando delle gemelle Brandi e Kendi Dreler. Una delle due ha rischiato di morire durante l’operazione, ma per fortuna si è riuscita a salvare. Entrambe si sono poi riprese e la loro vita è totalmente cambiata. Kandi si è sposata e ha anche avuto un figlio, mentre Brandi è rimasta single (anche se a guardare i suoi social sembra stare con una donna) e si adopera anima e corpo per i suoi nipoti.