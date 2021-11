Gravissimo lutto per l’ex gieffino: morto il fratello a soli 31 anni

L’ex gieffino ha dovuto fare i conti con un gravissimo lutto: suo fratello è scomparso a soli 31 anni. L’annuncio ha spiazzato il web.

Nelle scorse ore purtroppo l’ex gieffino ha fatto un annuncio social che nessuno si sarebbe mai aspettato di leggere in queste ore. L’ex concorrente, sul suo profilo social, seguito poi dagli altri membri della sua famiglia, ha annunciato la scomparsa di suo fratello. Morto a soli 31 anni.

Almeno per il momento le cause delle morte sembrerebbero essere ancora incerte, ma si è pensato ad un arresto cardiaco. Sicuramente, dopo i medici avranno svolto l’autopsia di rito, saranno in grado di fornire maggiori informazioni alla famiglia del ragazzo, che è stata colpita come un fulmine a ciel sereno a causa di questa terribile notizia. Un giovane uomo che aveva ancora tutta la vita davanti a sé e che passo dopo passo stava realizzando anche importanti progetti nella sfera lavorativa della sua carriera sportiva.

Purtroppo è venuto a mancare Michael, il fratello di Fabio Basile, lo judoka nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato al Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle. Ecco le sue toccanti parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il crollo di Miriana Trevisan: lacrime e disperazione al Grande Fratello Vip

Morto Michael Basile, fratello dell’ex gieffino Fabio: il triste annuncio

Ad annunciare la scomparsa di Michael Basile, morto a soli 31 anni ed ancora tutta una vita davanti a sé, è stato proprio l’ex gieffino che sul suo profilo social ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori la scomparsa di una delle persone più importanti della sua vita. Un rapporto speciale, il loro, tant’è che Fabio Basile del GF Vip lo aveva anche menzionato nella sua biografia, parlando e sottolineando quanto fosse profondo il sentimento che li univa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip, l’ex gieffina non ha dubbi: Soleil è finita in una trappola

“Ciao Mike, sangue del mio sangue“ ha esordito lo sportivo, dando un ultimo saluto a suo fratello. “Ti ho voluto bene … Mi mancherai tanto” ha poi concluso. Dopo questo triste annuncio è arrivato anche il messaggio di mamma Tiziana, che è stata costretta a dover a dire addio a suo figlio in una maniera del tutto inaspettata e in un modo così crudele.

“Ti abbiamo voluto con tutto il cuore e quando sei arrivato hai riempito la nostra vita di gioia” ha scritto la mamma di Michael e Fabio Basile, condividendo tutto il suo dolore con gli utenti della rete, che sono rimasti profondamente spiazzati da tale notizia che li ha colti del tutto impreparati in quanto mai si sarebbero aspettati una cosa del genere. “Eri così piccolo e fragile. E anche da “grande” lo eri: duro fuori e tenero dentro” ha poi concluso.