“Stavo per morire”: struggente confessione al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, confessione choc della concorrente: “Stavo per morire”. Nell’ultima puntata del Gf Vip una rivelazione da non credere

All’interno della casa del Grande Fratello Vip se ne sentono di tutti i colori. Spesso dai racconti dei concorrenti emergono risvolti inattesi e aneddoti che riguardano la loro vita privata. E non mancano neanche confessioni importanti. Una di queste è arrivata da parte di una delle concorrenti, che si è confessata – per questa volta – in diretta e non in un colloquio più riservato.

Si tratta di una delle inquiline più conosciute, tra le indubbie protagoniste di questa sesta edizione. Ha raccontato un episodio molto commovente della sua vita, e non sono mancate nemmeno le lacrime mentre spiegava cosa le è successo. E’ accaduto durante la diretta di venerdì, quando la donna ha parlato di un momento molto particolare della sua vita privata.

Leggi anche – Aldo Montano struggente al Grande Fratello Vip: confessione inedita

Grande Fratello Vip, la terribile confessione della concorrente

Lei ha avuto una lunghissima esperienza in televisione e ha lavorato con molti uomini di successo. Ma quello più importante per lei è stato senza dubbio il papà: quando purtroppo è morto per lei è stata un’esperienza estremamente dolorosa. “Sono stati sei mesi di grande sofferenza – ha spiegato – perché sapevamo che non ce l’avrebbe fatta. Eppure lui era più preoccupato per me che per lui, mi diceva che dovevo stare tranquilla e pensare alla mia vita.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, cambia tutto: la gieffina vuota il sacco

“Anche io mi sono operata in quel periodo, ed eravamo nello stesso ospedale. Io ero al piano di sopra, ma le nostre stanze avevano lo stesso numero”. Parliamo di Miriana Trevisan, che nel doloroso racconto ha avuto anche l’occasione di spiegare di cosa si è operata: “Lo scorso 3 agosto – ha detto – mi hanno asportato l’utero. Stavo rischiando di morire”, ha ammesso con dispiacere.