Blanca anticipazioni: l’arrivo della nuova stagione non vedente

Blanca è la nuova fiction targata Rai, pronta a scuotere gli animi del pubblico del piccolo schermo con la sua stagista non vedente.

Blanca è pronta a debuttare sul piccolo degli italiani. La nuova fiction Rai è pronta a rompere tutti gli schemi a cui i telespettatori sono abituati, proponendo per la prima volta una protagonista con disabilità.

La scelta è stata accolta in maniera positiva dal pubblico, che non vede l’ora di assistere al debutto di questa nuova fiction, che senza alcun dubbio non deluderà le loro aspettative visto che la Rai si è sempre distinta per creare prodotti televisivi di una certa qualità, ma conosciamo meglio la protagonista di questo nuovo progetto e scopriamo insieme che cosa vedremo questa sera durante il corso di questo primo appuntamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cuori anticipazioni: Delia crolla? I sensi di colpa pesano

Anticipazioni Blanca: la stagista non vedente risolvere i casi di Rai 1

Blanca è interpretata da Maria Chiara Giannetta ed è pronta a rompere tutti gli schemi a cui i telespettatori si sono abituati durante il corso di questi anni. Il suo personaggio è una stagista non vedente, pronta a svolgere un tirocinio presso il commissariato genovese di San Teodoro.

Il suo arrivo combacia con la misteriosa scomparsa di una donna, di cui il cadavere è stato ritrovato nei pressi dell’ex Ponte Morandi. La donna ha purtroppo lasciato una bambina di 12 anni da sola, Lucia. Quest’ultima verrà affidata proprio alla nuova arrivata che grazie agli altri sensi che è riuscita a sviluppare senza l’utilizzo della vista riesce non solo ad essere una colonna molto importante per la bambina ma anche ad essere di fondamentale aiuto per risolvere il caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Un Professore anticipazioni: la reazione di Simone che cambia tutto

Blanca è pronta a sconvolgere gli schemi non solo del pubblico del piccolo schermo, come vi abbiamo anticipato, ma anche dei suoi colleghi di lavoro che per la prima volta sceglieranno, anche se con qualche punta di sospetto in una fase iniziale di questa avventura, di affidarsi ai suoi sviluppatissimi sensi. Tant’è che sarà proprio lei a diventare la loro arma vincente per fare giustizia ai casi che gli presenteranno davanti sul corso del proprio lavoro, ma non solo dal punto di vista delle indagini.

Tant’è che la protagonista della nuova fiction Rai diventerà un sostegno importantissimo per la piccola Lucia, che a soli 12 anni deve fare i conti con la scomparsa della sua mamma e troverà proprio in Blanca un’amica a cui confidare le sue paure. Un valido supporto per poter affrontare un periodo così difficile e complicato.

Se le anticipazioni di Blanca vi hanno incuriosito, non vi resta che guardare il primo appuntamento di questa nuova fiction targata Rai.