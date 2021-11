Grande Fratello Vip 2021, quattro clamorosi ritorni: Signorini cambia tutto

Grande Fratello Vip 2021, arrivano nuovi concorrenti: quattro clamorosi ritorni nella casa. Signorini cambia tutto.

I concorrenti che hanno varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2021 lo scorso settembre sono convinti che i reality finirà a dicembre. In realtà, l’ingresso di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino ha fatto capire a tutti che il reality, in realtà, avrà un prolungamento. Lunedì 29 novembre, nel corso della nuova puntata del reality, Alfonso Signorini, annuncerà l’arrivo di quattro, nuovi concorrenti.

Si tratta, in realtà, di quattro ritorno. I nuovi concorrenti, infatti, sono stati già protagonisti del Grande Fratello: due hanno partecipato all’edizione nip e due all’edizione vip.

Grande Fratello Vip concorrenti: quattro ex gieffini tornano nella casa

Dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrini, nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021, la casa si animerà con l’ingresso di quattro nuovi concorrenti che daranno vita a nuove dinamiche. Ad anticipare l’identità dei nuovi concorrenti che andranno ad arricchire il cast del reality è Dagospia che svela i nomi dei quattro vip, pronti a vivere nuovamente l’avventura del Grande fratello.

“Al Grande Fratello Vip, versione extralarge, dopo i buoni ascolti, sbarcano nuovi concorrenti. Lunedì sera, il reality condotto da Alfonso Signorini, darà il benvenuto a quattro new entry: la bombastica Valeria Marini, l’ex gieffino Ferdinando Giordano e dulcis in fundo il chirurgo plastico Giacomo Urtis“, si legge su Dagospia.



Ci sarà, inoltre, anche Biagio D’Anelli, anche lui ex concorrente del Grande Fratello. Quattro nuovi concorrenti che stanno dividendo il web. I due nomi che, finora, mettono d’accordo quasi tutti sono quelli di Ferdinando Giordano e Biagio D’Anelli che potrebbero dare vita ad interessanti dinamiche.

Nelle scorse ore era circolato anche il nome di Vera Gemma, reduce dall’avventura sull’Isola dei Famosi e che, nella casa, avrebbe ritrovato Soleil Sorge con cui ha discusso diverse volte durante la comune esperienza a Pechino Express. Chi, invece, ha rifiutato è l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti.

“Non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti. Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me”, ha dichiarato Manetti in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.